En un episodio de novela para el fútbol de la Eredivisie, el guardameta Ronald Koeman Jr., hijo del emblemático exfutbolista y seleccionador neerlandés, se convirtió en la gran figura del Telstar neerlandés tras anotar un doblete de penalti que selló la igualdad 2-2 ante el Cambuur en los instantes finales del compromiso.

El guardameta de 31 años asumió la responsabilidad ofensiva de un equipo golpeado por la adversidad, que disputó gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión del delantero islandés Nökkvi Thórisson al minuto 20.

Con una desventaja de 2-0 en el marcador a media hora del cierre, Koeman Jr. (designado como el ejecutador oficial de penas máximas de la plantilla) descontó tres minutos después del segundo tanto rival y desató la euforia local al transformar el segundo penalti en el minuto 101 de tiempo añadido.

“Simplemente estoy en la cima de las prioridades ahora. Pateo bien los penales, tengo confianza en ello. No tengo dudas. Me van a venir a hablar, lo sé de antemano, pero no me van a desconcentrar”, declaró el portero tras finalizar el encuentro, reafirmando una efectividad desde los doce pasos.

La faceta goleadora de Koeman Jr. evoca la histórica trayectoria de su padre, quien mantiene el récord mundial como el defensa más goleador de todos los tiempos con 238 anotaciones en 685 partidos oficiales. El legendario zaguero del FC Barcelona y del PSV Eindhoven registró 13 campañas con más de diez tantos, un legado de efectividad en el disparo que su hijo continúa reescribiendo desde el arco de la máxima categoría del fútbol de los Países Bajos.

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