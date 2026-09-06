Umpire de la MLB envuelto en polémica por “corregir” el uso de la gorra a un novato de los Cardinals

El debut del lanzador dominicano Hancel Rincón en las Grandes Ligas con la camiseta de los St. Louis Cardinals se vio empañado por una insólita controversia sobre la indumentaria que culminó con la expulsión de su estratega, Oliver Mármol.

La acalorada discusión con el árbitro principal Doug Eddings se produjo en la sexta entrada del choque disputado este viernes frente a los Colorado Rockies, cuando la novena visitante dominaba la pizarra por 4-1.

El desencadenante del conflicto ocurrió cuando el receptor de Colorado, Hunter Goodman, le comentó al colegiado sobre la particular forma en que el novato llevaba puesta su visera. Ante esto, Eddings le solicitó al catcher de San Luis que le pidiera al serpentinero enderezar su indumentaria. Rincón acató la orden sin protestar ni solicitar explicaciones, asegurando posteriormente que la indicación no afectó su enfoque en el montículo.

Sin embargo, tras la instrucción del ampáyer, el relevo del dominicano atravesó momentos de turbulencia al conceder un triple a TJ Rumfield, un cuadrangular dentro del parque a Cole Carrigg y un sencillo a Connor Norby.

Al ingresar al terreno para realizar el cambio de lanzador y dar paso al relevista Justin Bruihl, Oliver Mármol encaró a Eddings para defender al joven debutante. El fuerte intercambio de palabras provocó una infracción automática por violación del reloj de pitcheo para el nuevo lanzador y derivó en la cuarta expulsión del mánager de origen dominicano en lo que va de la presente campaña de la MLB.

Mármol calificó el llamado del árbitro como un acto fuera de lugar y una muestra innecesaria de autoridad. El piloto recordó que históricamente destacados lanzadores de las Grandes Ligas (como Dontrelle Willis, CC Sabathia o el quisqueyano Pedro Strop) utilizaron la gorra marcadamente inclinada a lo largo de sus carreras profesionales.

Por su parte, Eddings admitió tras la conclusión del juego que el novato no incurrió en ninguna infracción del reglamento escrito del béisbol. No obstante, el colegiado argumentó que actuó amparado en una “regla no escrita” para evitar elementos distractores sobre el terreno, justificando su intervención una vez que el equipo rival planteó la inquietud.

En el plano estrictamente deportivo, el duelo dejó sin decisión al abridor Andre Pallante, quien completó una sólida labor de cinco entradas permitiendo únicamente una anotación. Tras ceder la ventaja en la parte baja del encuentro, los Cardinals lograron reponerse en el noveno episodio gracias a un batazo descomunal del receptor panameño Iván Herrera. Su cuadrangular solitario de 430 pies por el jardín central selló el triunfo definitivo de San Luis por 7-6 en Coors Field, cerrando con drama una jornada llena de tensión en el banquillo.

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