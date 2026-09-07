Emmitt Smith, leyenda de Dallas Cowboys, acusado de defraudar $2.5 millones a tribus nativas

Un nuevo escándalo judicial se está dando en el mundo de la NFL. La leyenda de Dallas Cowboys, Emmitt Smith, enfrenta una demanda presentada por una empresa de pueblos originarios estadounidenses.

Al líder histórico de yardas por tierra en la NFL se le acusa de supuestamente haber desviado un préstamo de $2.5 millones de dólares, el cual, según la demanda, debía financiar un proyecto de parque eólico en Texas, pero que el excorredor de los Cowboys y sus socios habrían apropiado indebidamente para otros fines.

La compañía Kituwah LLC explicó en una demanda presentada recientemente en Delaware que “4 13 Solutions”, la firma vinculada a Emmitt Smith, habría usado el dinero para pagar a un inversionista de negocios previos con la empresa del exjugador, en lugar de destinarlo al proyecto eólico.

Kituwah, que busca impulsar oportunidades económicas para la Banda Oriental de Indios Cherokee, sostiene que el préstamo fue desviado y ahora exige que se establezcan las responsabilidades.

En este sentido, los abogados de Kituwah señalaron que Smith y David Mosley, su socio comercial de años, presentaron información engañosa para obtener un préstamo del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Según la demanda, esa supuesta maniobra habría activado el derecho de Kituwah a exigir el reembolso del dinero prestado, que según la demanda, ha acumulado alrededor de $600,000 dólares en intereses.

Los documentos judiciales también muestran una supuesta interacción en la que Darrel Wilson, de Wilson Holdings of North America LLC, le dijo a Kituwah que aceptó un pago de $2.5 millones de dólares de la empresa de Smith y señaló que no sabía qué había motivado el pago.

Los abogados de Kituwah indicaron que era “esencialmente, como un esquema de pirámide”.

Kituwah afirma que Wilson Holdings debía ser reembolsada solo después de que el proyecto de parque eólico entre Austin y San Antonio, llamado Project Exodus, obtuviera financiamiento permanente.

“Smith y Mosley sabían que esto era indebido (…) en lugar de decir la verdad, le manifestaron a Kituwah que ‘4 13 Solutions’ había utilizado el dinero para adquirir Project Exodus como se prometió, pero que la adquisición se había retrasado por una razón u otra”, reza la demanda.

La querella sostiene que Smith y sus socios nunca cumplieron los requisitos para obtener financiamiento gubernamental. Además, también pusieron excusas sobre por qué el proyecto no avanzaba o dejaron de responder a las solicitudes.

Kituwah dijo que entregó los fondos el 1 de septiembre de 2023, esperando que se los devolvieran en pocos meses.

La demanda afirma que ‘4 13 Solutions’ prometió que el parque eólico estaría funcionando en diciembre de 2024, pero un mes antes de esa fecha Kituwah no había visto ninguna prueba de que el proyecto existiera.

Kituwah también señaló que Smith y sus socios aseguraron que el parque eólico valía $396 millones de dólares y que generaría casi $14 millones en ingresos netos en su primer año.

Smith, de 57 años, jugó las primeras 13 de sus 15 temporadas con Dallas Cowboys. Logró ganar tres campeonatos y fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl 28. También rompió el récord de yardas por tierra de Walter Payton en 2002 y terminó con 18.355 yardas.



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