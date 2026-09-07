Esta regla de oro con el papel higiénico reduce el contacto con áreas contaminadas del baño

Existe una regla de oro para colocar el papel higiénico en el baño: poner el rollo con el extremo del papel hacia delante. De esta forma, la hoja queda visible y el agarre es mucho más cómodo. Sin embargo, esta posición ofrece más ventajas.

La verdadera clave está en que, al tomarlo, evitas tener que manipular repetidamente el rollo o el soporto para encontrar la punta. En un baño compartido, donde varias personas utilizan el mismo papel higiénico, reducir ese contacto puede ser una práctica de higiene muy saludable.

Lee también: No tires los limones recién exprimidos: son perfectos para este truco de limpieza

¿Cómo debes colocar el papel higiénico?

El procedimiento es sencillo: después de colocar el rollo nuevo en el soporte, el extremo debe quedar por encima del rollo y hacia el usuario, no entre el papel y la pared.

De este modo la primera hoja queda visible y puede tomarse directamente con una mano. Además de facilitar el uso, esta posición evita tocar tanto el soporte mientras se busca el extremo del papel.

El doctor Christian Moro, profesor asociado de ciencias de la salud y medicina en la Universidad de Bond, en Gold Coast, Australia, explica: “Una de las claves para mantener un baño higiénico es minimizar el contacto entre las personas y las superficies”.

Según detalla el portal ABC, el experto agregó: “Dependiendo del tipo de portarrollos, esto suele reducir la probabilidad de que el usuario toque la pared al coger papel, dejando gérmenes en esa superficie que pueden transmitirse al siguiente usuario”.

Por su parte, Ashley Iredale, jefa de equipo del grupo de defensa del consumidor CHOICE, recomienda colgar el rollo por encima en estos casos: “Hay una excepción a la regla general, y es si tienes niños muy pequeños o un perro, que pueden agarrar el rollo más fácilmente si cuelga por encima y desenrollarlo”.

Si se busca una opción cómoda y práctica, colocar el papel hacia delante es la alternativa más recomendable. Aun así, las medidas realmente importantes para mantener un baño higiénico son limpiar las superficies de contacto frecuente y lavarse correctamente las manos después de utilizar el inodoro.

Te puede interesar:

· El truco que todo baño necesita: espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

· Para qué sirve rociar vinagre en las almohadas y cómo aplicar el truco

· 6 remedios caseros para la tos que sí funcionan, según expertos