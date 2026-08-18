El truco que todo baño necesita: espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

El truco de espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro se ha vuelto popular por dos motivos fundamentales. Primero gracias a su efectividad para mantener esa zona impecable, y segundo, porque el baño es la habitación del hogar que está más expuesta a humedad y malos olores.

Este ingrediente, habitual en muchos hogares, puede utilizarse como complemento de la limpieza debido a sus propiedades absorbentes y ligeramente abrasivas. Sin embargo, conviene tener claro qué puede hacer y cuáles son sus límites.

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Beneficios de usar bicarbonato alrededor del inodoro

La base del inodoro tiende a mojarse con frecuencia por lo que además se crea un proceso de condensación. Está humedad también crea malos olores. Y allí es donde entra el principal beneficio del bicarbonato de sodio: ayuda a absorber la humedad.

Al colocar una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la base y el piso seco, este puede contribuir a mantener la superficie más seca y neutralizar ciertos olores desagradables.

Además, sus partículas tienen una acción abrasiva suave que puede ayudar a desprender algunos residuos cuando se utiliza durante la limpieza. Esto permite complementar el lavado habitual del piso y de la porcelana sin recurrir necesariamente a productos más agresivos.

¿Cómo aplicar correctamente el truco?

Primero limpia y barre el piso del baño para retirar polvo, cabellos y otros residuos. Seguidamente, seca completamente la zona que rodea el inodoro.

Una vez que la superficie esté seca, espolvorea una capa fina de bicarbonato alrededor de toda la base. Puedes dejarlo actuar durante varias horas o incluso durante la noche, especialmente si existe humedad u olores persistentes.

Para retirarlo, utiliza un paño húmedo y limpia bien toda la zona. Si deseas mejorar el aroma del baño, puedes añadir unas gotas de aceite esencial al paño o tu desinfectante favorito para una limpieza más profunda.

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