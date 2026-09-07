Kylian Mbappé dice que merece el Balón de Oro tras su “histórico” Mundial 2026

El atacante francés Kylian Mbappé defendió firmemente sus opciones para conquistar el próximo Balón de Oro tras erigirse como el máximo goleador histórico del Mundial de Fútbol y máximo artillero del certamen de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la rueda de prensa previa al debut en la Champions League frente al Inter de Milán, el delantero se mostró contundente respecto a su desempeño en la gran cita internacional. “Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero ya veremos. Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios”, afirmó Mbappé, quien añadió que se considera a sí mismo el mejor futbolista del mundo de manera personal.

Durante la comparecencia, el internacional galo abordó las críticas sobre su compromiso defensivo en comparación con otros atacantes de LaLiga. “Yo puedo hacer el tonto y decirte que meto más goles y que ellos tienen que meter más para ser como yo. Es un debate sin fin. Todos tenemos que mejorar para que nos generen menos ocasiones”, señaló.

Asimismo, restó importancia a las opiniones sobre los títulos europeos logrados por el Paris Saint-Germain tras su salida de la capital francesa: “Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo”.

Por último, el 9 merengue respaldó el ambiente dentro del vestuario madrileño y elogió la figura del técnico portugués José Mourinho, destacando su capacidad para “ganar y motivar a todo el club”.

Sobre las declaraciones del entrenador respecto a preferir menor cantidad de goles a cambio de títulos colectivos, Mbappé concluyó: “Firmo meter 30 goles y tener títulos, pero no voy a parar de marcar. No tienes que elegir, puedes hacer las dos cosas”.

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