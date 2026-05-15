Anuncian que comenzaron las audiciones para elegir al nuevo James Bond

Se ha hecho oficial que Amazon MGM Studios ha comenzado la búsqueda del nuevo James Bond para las películas que dirigirá Denis Villeneuve. Según información compartida recientemente, la productora contrató a la directora de casting Nina Gold para que sea parte del proceso.

Durante los últimos meses han existido muchos rumores sobre quién podría ser o cuáles son las exigencias que tiene Villeneuve con el actor que va a reemplazar a Daniel Craig, quien interpretó al personaje durante los últimos años.

Amazon MGM Studios habló sobre el inicio del proceso de selección en un comunicado compartido con la prensa en el que dice: “La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno“.

Entre los nombres que han sonado para interpretar al agente 007 están Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Antes de compartir el anuncio de que las audiciones habían comenzado, Amazon MGM Studios había hablado en la reciente edición de la CinemaCon: “No se emocionen demasiado. Les aseguramos que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto. Para todos nosotros, es el sueño de toda una vida poder ofrecer al público este nuevo capítulo, y es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio”.

Por otro lado, la elección del actor ha sido lenta no solo por querer hacerlo bien, sino porque el director de la película ha estado este año enfocado en terminar y estrenar la última película de “Dune”, el éxito de Villeneuve que se ha convertido en un proyecto muy popular e incluso podría transformarse en películas de culto.

Nina Gold, directora de casting elegida para el casting, fue nominada en la reciente edición de los Premios Oscar por su trabajo en el elenco de “Hamnet”. Hay que recordar que en los Oscar 2026 fue la primera vez que se presentó la categoría Mejor Elenco.

Además de su trabajo en la película de 2025 protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, Gold también ha sido parte de grandes proyectos como “The Crown”, “Game of Thrones”, “Les Misérables”, “Conclave”, y más.

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