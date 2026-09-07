Gasolina alcanza precio récord durante el Día del Trabajo en Estados Unidos

Los automovilistas en Estados Unidos enfrentaron este Día del Trabajo los precios de gasolina más altos registrados para esta festividad, mientras el diésel también alcanzó un máximo histórico, aumentando la presión sobre hogares y empresas.

La gasolina supera por primera vez los $4 en Labor Day

El precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $4.14 por galón antes del fin de semana festivo y subió un centavo adicional durante el Día del Trabajo, hasta aproximadamente $4.15, según datos de AAA.

La cifra es casi $1 superior a la registrada hace un año.

El anterior récord para un fin de semana de Labor Day era de $3.82 por galón, establecido en 2012.

Además, esta es la primera ocasión en que el promedio nacional supera los $4 durante esta celebración.

Aun así, continúa por debajo del máximo histórico general de $5.02 alcanzado en junio de 2022.

El diésel presenta una situación todavía más complicada. El viernes alcanzó un promedio nacional récord de $5.85 por galón y para el lunes había aumentado otros $0.05.

La guerra con Irán presiona los precios

El incremento se aceleró después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Desde entonces, el tránsito de petróleo crudo por el estratégico Estrecho de Ormuz se ha desplomado e Irán se ha negado a reabrir esa ruta marítima.

“Todo apunta a la guerra con Irán y al Estrecho de Ormuz”, explicó Tom Seng, profesor de finanzas energéticas de Texas Christian University.

El secretario de Energía, Chris Wright, reconoció que los precios son superiores a los de Labor Day de 2025.

“Sí, están más altos hoy, pero estamos haciendo todo lo posible para bajarlos”, declaró el domingo en el programa ‘This Week’ de ABC.

Otros factores amenazan con mantener elevados los combustibles

Normalmente, la gasolina comienza a abaratarse cuando termina la temporada de viajes de verano y las refinerías cambian a mezclas de invierno más económicas.

Sin embargo, Seng advirtió que las refinerías estadounidenses están operando al 98% de su capacidad, muchas de ellas bajo el intenso calor de Texas.

Una avería o el impacto de un huracán podría dificultar una reducción de precios.

A esto se suman los ataques ucranianos contra refinerías rusas y una menor producción de las refinerías chinas. “Simplemente está saliendo menos gasolina de esas refinerías”, señaló Matthew Metzgar, profesor clínico de economía de UNC Charlotte.

Wright aseguró que el gobierno de Donald Trump está tomando medidas para aumentar la producción.

También afirmó que los mercados anticipan una caída: “Si observas los precios de futuros, si quisieras comprar hoy gasolina al mayoreo para dentro de dos meses, en noviembre, cuesta alrededor de $0.35 menos que hoy. Así que el mercado piensa que los precios de la gasolina van a bajar significativamente”.

El impacto ya trasciende las gasolineras. Los mayores costos del diésel encarecen el transporte de mercancías y pueden trasladarse a alimentos y entregas de paquetes.

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