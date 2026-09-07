Irán advierte que puede atacar instalaciones petroleras estadounidenses

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este lunes que las instalaciones petroleras estadounidenses en la región “son vulnerables” ante un eventual conflicto armado, en respuesta a las advertencias del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre posibles ataques a barcos petroleros persas.

“Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y vulnerable”, declarí Ghalibaf a través de su cuenta en X. “Las compañías estadounidenses de petróleo y gas en estas aguas e instalaciones comparten esa vulnerabilidad. Si atacan nuestros activos, ustedes también sufrirán las consecuencias. Ya lo hemos demostrado. Pregúntenles a las bases que ya no son viables”.

It’s simple: the oil and gas production chain here is sprawling, accessible, and exposed. American oil and gas companies across these waters and facilities share that exposure. Strike our assets and you get struck. We’ve already proven it. Ask the bases that are no longer viable. https://t.co/XiHAf6KzqV pic.twitter.com/0wBf40K4D3 — ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 7, 2026

Amenaza del Pentágono

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió un mensaje en X respaldado por el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, sobre la postura de Washington frente a las operaciones en la zona.

“Es sencillo: si Irán dispara contra barcos estadounidenses, destruiremos (y hundiremos) sus petroleros. Lo único que tienen que me hacer es no disparar contra la Armada de los Estados Unidos”, advirtió Hegseth.

Por su parte, el almirante Cooper argumentó que Irán encararía un costo económico elevado si decide atentar contra la flota norteamericana, y advirtió que si el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaba dos buques estadounidenses, las fuerzas estadounidenses responderían hundiendo tres buques iraníes.

Enfatizó además que la administración estadounidense no dudará en proteger a sus tropas y neutralizar la flota petrolera iraní en caso de ser requerido.

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