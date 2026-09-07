Vinícius Júnior asegura que el Real Madrid va a ganar la Champions League

El atacante brasileño Vinícius Júnior, segundo capitán del Real Madrid, se mostró tajante sobre los objetivos del club blanco en la Champions League, asegurando que la plantilla está lista para conquistar la ansiada decimosexta “Orejona” esta temporada tras dos años consecutivos sin lograr el título continental.

En declaraciones difundidas por la institución madridista en la antesala de su debut en la fase Liga, el internacional brasileño enfatizó el compromiso del vestuario con el máximo torneo de clubes. “Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la ‘Champions’. La temporada va a ser diferente a las dos últimas y vamos a ganarla”, afirmó con rotundidad el atacante de 26 años.

Al evaluar el primer compromiso de la liguilla continental frente al Inter de Milán, Vinícius advirtió sobre las dificultades tácticas que plantea el conjunto italiano. El delantero señaló que el sistema de cinco defensores del rival suele exigir un esfuerzo adicional a la ofensiva blanca, aunque confía plenamente en la estrategia preparada por José Mourinho. Pese a afrontar el choque con algunas bajas en la plantilla, el futbolista confía en el factor campo y en el respaldo del Santiago Bernabéu para arrancar la competición con victoria.

Por último, el 7 blanco recordó las dos finales de Liga de Campeones en las que se proclamó campeón tras anotar frente al Liverpool y al Borussia Dortmund, calificando esos tantos como “los dos goles más importantes” de su trayectoria profesional e hitos imborrables en la historia del club.

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