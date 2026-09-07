Neymar sufre lesión en el isquiotibial y se pierde la serie de Copa Sudamericana con Santos

El Santos FC hizo público el parte médico oficial que confirma una lesión en el isquiotibial derecho del atacante Neymar Jr., sufrida durante la eliminación de su equipo en la Copa de Brasil frente a Palmeiras.

La dolencia alejará al astro brasileño de las canchas por un periodo estimado de dos a tres semanas, privándolo de disputar la eliminatoria de cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

Según detalló la institución paulista, el número 10 padece una lesión de grado 2A en el bíceps femoral de la pierna derecha. Aunque el tiempo base de recuperación es de hasta tres semanas, el cuerpo médico del ‘Peixe’ apunta a postergar su reaparición hasta el término de la fecha FIFA de septiembre y octubre para garantizar su óptima condición física.

Con este diagnóstico, Neymar queda descartado para los choques de ida y vuelta de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro, programados para el 9 y 16 de septiembre.

El panorama médico del club sumó además las bajas del volante argentino Álvaro Barreal, quien sufrió la misma dolencia muscular pero en la pierna izquierda, y del defensor Lucas Veríssimo debido a un esguince en el tobillo derecho. Ante el cuadro de ausencias, el director técnico Cuca enfatizó la necesidad de reajustar el esquema colectivo, recordando la solvencia mostrada por la plantilla durante los períodos en que el delantero estuvo ausente por sus compromisos mundialistas.

A pesar de los contratiempos en la plantilla, el Santos viene de lograr una importante victoria 3-2 en el Brasileirão frente a Internacional este domingo, un resultado que le permitió escalar hasta la duodécima posición de la clasificación general y tomar aire en el certamen local antes del cruce internacional.

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