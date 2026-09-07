Venezolanos que buscan asilo en EE.UU. deberán demostrar que la persecución aún representa amenaza tras captura de Maduro

Los venezolanos que solicitan asilo político en Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo: ya no sería suficiente demostrar que fueron perseguidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Ahora deberán presentar pruebas de que continúan expuestos a un riesgo de persecución en Venezuela.

El abogado de inmigración Ángel Álvarez explicó a N+ de Univision que la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración redujo el peso que puede tener la persecución sufrida en el pasado al evaluar el temor de una nueva persecución.

El cambio se relaciona con la consideración de que la salida de Maduro representa una modificación significativa de las condiciones políticas de Venezuela. Por ello, los solicitantes tendrán que demostrar que las circunstancias que provocaron su persecución no desaparecieron.

“Ahora la persecución futura o el miedo fundado de persecución futura ya prácticamente está muy por debajo de lo que nosotros teníamos antes de esa decisión”, explicó Álvarez.

Esto significa que una persona que haya sido perseguida durante el régimen anterior podría enfrentar dificultades para obtener protección si no consigue demostrar que todavía existe una amenaza concreta en su contra.

El abogado aclaró que esto no implica que los casos de venezolanos queden automáticamente descartados. La evaluación tendrá que hacerse de manera individual y dependerá de las circunstancias de cada solicitante.

Entre las pruebas que podrían resultar relevantes están aquellas que permitan demostrar que los funcionarios o agentes que participaron en la persecución continúan en Venezuela y mantienen capacidad de ejercer poder.

Álvarez puso como ejemplo a personas que hayan sido perseguidas por el Sebin u otras autoridades. En esos casos, el solicitante tendría que demostrar que quienes participaron en la persecución siguen en el país y conservan influencia o poder para representar una amenaza.

El abogado también advirtió que el impacto de esta nueva interpretación ya se estaría reflejando en los tribunales de inmigración. Afirmó que ha observado una disminución drástica en las aprobaciones de solicitudes de asilo y señaló que algunos jueces han llegado a considerar “especulativo” el temor de persecución presentado en determinados casos de venezolanos.

La situación también puede afectar a inmigrantes detenidos que solicitan libertad bajo fianza. Álvarez explicó que, cuando un juez considera especulativo el riesgo alegado por el solicitante, incluso la posibilidad de obtener una fianza puede complicarse.

Respecto a la continuidad del aparato estatal venezolano, el abogado señaló que existen jueces que han considerado que las autoridades y estructuras vinculadas con el antiguo gobierno permanecen en funcionamiento. No obstante, indicó que ese argumento general ya tendría menos peso ante la nueva decisión y que los casos deberán sustentarse con elementos particulares.

La nueva interpretación cobra relevancia ante los más de 132,000 casos de asilo venezolanos que permanecen pendientes, ya que los solicitantes deberán preparar sus expedientes con evidencia específica sobre el riesgo que enfrentarían si regresaran a Venezuela.

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