Chris Rock reveló la única razón por la cual volvería a los premios Oscar

El actor y comediante Chris Rock se sinceró sobre bajo qué condición volvería a presentarse en una gala de los premios Oscar luego del polémico incidente que protagonizó con el actor Will Smith en la edición de 2022.

Rock, quien ha mantenido a raya los comentarios sobre el incidente en los Oscar con Will Smith, aseguró que la única manera en la que volvería a una ceremonia de la Academia es si recibe una nominación, aunque está seguro de que esa posibilidad es casi nula.

“No voy a ser nominado. La única forma en que volveré es si me nominan, y no voy a ser nominado”, dijo Rock en una entrevista con Variety publicada el martes.

Sin embargo, el actor parece no tener muchas expectativas ante una nominación en el futuro. “Y no pasa nada. Ya nos ocuparemos de eso si sucede. Se trata de moderar las expectativas”, dijo Rock.

Chris Rock y Will Smith protagonizaron uno de los momentos más polémicos en la historia de los premios Oscar. El comediante fue el encargado de presentar un premio en la edición de 2022. Durante su aparición, Rock hizo un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, actriz y esposa de Will Smith, quien estaba nominado (y ganó) en la categoría “Mejor Actor” por su papel en “King Richard”.

El chiste de Rock sobre la calvicie de Jada, quien sufre desde hace varios años de alopecia, causó que Will Smith se levantara de su asiento, subiera al escenario y abofeteara a Chris Rock en vivo frente a millones de personas que veían la transmisión de la premiación más importante del cine.

Chris Rock conversó con Variety sobre la película “Misty Green”, de la cuál fue director y que está protagonizada por Rosalind Eleazar. Reflexionando sobre el bochornoso momento que vivió en la gala de los Oscar hace cuatro años, el comediante admitió que desearía que “nada hubiera pasado”.

“Además, no quiero decir nada que le quite protagonismo a Rosalind [Eleazar] y a lo buena que está en esta película”, continuó Rock. “Es un mundo loco. Pasamos junto a personas sin hogar. Están pasando todo tipo de cosas ahora mismo. Que yo tenga un mal día no es lo más importante, no es tan relevante”.

Asimismo, Chris Rock aseguró que no planea volver a presentar los Oscar en un futuro y destacó el trabajo de los presentadores que han pasado por este evento. “Cuando la gente responde a esas preguntas, le falta el respeto a quienes consiguieron el trabajo. Tienen presentadores fantásticos. Conan O’Brien es increíble. Nikki Glaser es increíble en los Globos de Oro. No voy a decir que nunca, pero sinceramente, puede que mi momento ya haya pasado”, añadió.

Tras ese incidente, Will Smith enfrentó graves consecuencias profesionales de imagen pública. El actor fue vetado durante 10 años de cualquier evento de la Academia y recibió una gran cantidad de críticas por su violenta reacción en la ceremonia.

Sigue leyendo:

·Oscar 2026: Celebridades que han sido vetadas de la Academia

·Will Smith reflexiona sobre la bofetada a Chris Rock: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

·Will Smith menciona la bofetada a Chris Rock en su nuevo álbum