Cliente devuelve compra de $500 tras denunciar maltrato en una tienda Target por ser afroamericano

Una visita a Target terminó en una fuerte confrontación para Michael Gene Jacobs, un cliente de Nueva York que decidió devolver una compra de más de $500 después de denunciar que fue ignorado y perseguido por personal de seguridad. Jacobs vinculó la experiencia con el trato que, asegura, enfrenta como hombre afroamericano al comprar en la ciudad.

Una compra de más de $500 terminó en devolución

Jacobs relató lo ocurrido en TikTok, donde publica como @michaelgenejacobs. En el video, que acumulaba 33,000 reproducciones y más de 500 comentarios, mostró varios de los artículos adquiridos, entre ellos comida y arena para gatos, un microondas y ropa.

@michaelgenejacobs Sick of it’ Shopping in NYC as a black man is an extreme sport and I’m sick of it. If it’s not the mom and pop shops discriminating against us and selling us bullshit it’s the cooperation threatening us with STATE VIOLENCE for shopping with them. Going out shopping as a single black man is too difficult. Too much disappointment. Too much annoyance just to shop in my own country. I don’t know who to give my money to anymore. No one deserves another dollar. The #Boycott continues. #Target #BlackManShopping There are not a lot of places for a black man to shop safely in NYC without being humiliated. I’m striving to get to the lifestyle where I trust things being delivered to my doorstep so I can avoid these issues. Because going outside existing seems these troubles come regardless. ♬ original sound – Michael Gene Jacobs

Afirmó que había gastado más de $500.

“Estoy harto. Comprar en Nueva York siendo un hombre negro es un deporte extremo y estoy harto de ello”, escribió Jacobs.

También sostuvo que tanto pequeños comercios como grandes cadenas lo habían decepcionado y que existen pocos lugares donde un hombre afroamericano pueda comprar en Nueva York sin sentirse humillado.

Según su relato, después de pagar notó que algunos empleados lo observaban.

Cuando intentó salir, su carrito dejó de funcionar y permaneció aproximadamente cinco minutos en la puerta sin recibir ayuda.

Posteriormente, afirmó, un guardia de seguridad lo persiguió fuera de la tienda para pedirle el recibo.

“No compras donde la gente te falta al respeto”, dijo Jacobs. “No debería haber venido aquí en primer lugar”.

Cliente denunció amenazas de un guardia

Jacobs regresó al establecimiento y habló con un empleado, a quien pidió revisar las cámaras para comprobar lo que hicieron sus empleados y cómo me trataron después de que gasté más de $500.

El trabajador respondió que no había presenciado directamente lo sucedido porque estaba hablando por teléfono, aunque aseguró que otros integrantes del equipo le habían informado del incidente.

El cliente sostuvo que el maltrato comenzó desde la caja y continuó cuando nadie acudió a ayudarlo con el carrito.

Además, aseguró que el guardia lo insultó y amenazó después de que se negó a mostrar el recibo.

“Dijo que me iba a golpear. Iba a volcar el carrito porque le dije que no quería mostrarle mi recibo, porque me persiguieron afuera después de estar ahí durante cinco minutos”, declaró Jacobs.

El comprador explicó que Target era una de las pocas alternativas disponibles para él porque Walmart no tiene establecimientos en la ciudad de Nueva York.

Finalmente, anunció que devolvería toda la mercancía porque no quería gastar su dinero en un lugar donde consideraba que había sido tratado irrespetuosamente.

Qué pueden hacer las tiendas al sospechar de un robo

Operation Sports también abordó las reglas relacionadas con las revisiones de recibos.

Lawyers.com explica que la Cuarta Enmienda protege principalmente frente a registros y detenciones injustificadas realizados por agentes gubernamentales, como la policía, y no funciona de la misma manera frente a negocios privados.

En estos casos entran en juego principalmente las leyes estatales.

Muchos estados cuentan con disposiciones conocidas como ‘shopkeeper’s privilege’, que establecen bajo qué circunstancias un comercio puede detener temporalmente a una persona sospechosa de robo, por ejemplo, después de que empleados observen una conducta sospechosa directamente o mediante cámaras de seguridad.

El caso generó numerosas reacciones en TikTok.

Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión de devolver los productos y recomendaron comunicarse con las oficinas corporativas de Target, otros cuestionaron algunos de los comentarios de Jacobs, particularmente su crítica sobre que uno de los empleados no hablaba inglés.

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