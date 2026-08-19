Target baja precios en más de 10,000 productos: así puedes ahorrar en tu próxima compra

Target redujo los precios de más de 10,000 productos durante el último año, con una agresiva estrategia que incluye alimentos, pañales, ropa y artículos para el hogar y que busca hacer más atractivas las compras en sus tiendas.

La compañía reveló esta semana que redujo los precios de más de 10,000 artículos durante el último año, al reportar ventas por $26,540 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, un aumento de 5.3% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con su reporte financiero.

Sin embargo, esta estrategia no fue el único factor de la mejora en las finanzas de la cadena minorista. Parte de la mejora en las cifras de Target proviene de un reembolso fiscal de $994 millones de dólares que la empresa recibió tras un fallo de la Corte Suprema, que determinó que la administración Trump se excedió en su autoridad al imponer ciertos aranceles.

Este reembolso permitió a Target aplicar recortes agresivos, que difícilmente podría repetir en los próximos trimestres, de acuerdo con el director financiero de la empresa, Jim Lee.

Lo que realmente cambia para el bolsillo del consumidor con las ofertas en Target

Target no solo bajó precios de forma puntual: la compañía ya había anunciado en marzo de 2026 una reducción en más de 3,000 productos, incluyendo ropa, artículos para el hogar y productos de bebé, con descuentos de entre 5% y 20% sobre el precio original.

Esa ronda se sumó a otros recortes hechos en 2025, lo que eleva a más de 10,000 los artículos con precio reducido en el último año.

“Las familias ocupadas piensan en el valor cuando actualizan sus hogares y guardarropas para la primavera”, sostuvo Cara Sylvester, vicepresidenta ejecutiva y directora de mercadeo de Target, al anunciar los recortes de marzo.

“Estamos comprometidos a hacer más fácil que nunca que los clientes tengan el estilo fresco y el valor increíble que aman, con precios más bajos en los artículos que sabemos que quieren”, agregó.

¿Por qué es importante revisar las ofertas de Target para las finanzas familiares?

Los descuentos alcanzan pañales, leche, artículos de despensa y productos de higiene, es decir, gastos recurrentes que impactan directamente el presupuesto mensual de cualquier hogar. El ahorro real dependerá de qué productos compre cada familia, los descuentos disponibles y la posibilidad de combinar ofertas.

Adicionalmente, los clientes que combinen estos precios reducidos con el programa de lealtad Target Circle pueden obtener ahorros adicionales sobre productos que ya tienen descuento. Esto convierte a la app y membresía gratuita del programa en una herramienta clave para maximizar el ahorro en cada visita.

El detalle que tienes que revisar antes de comprar

No todo es alivio. Jim Lee advirtió que, aunque la empresa seguirá invirtiendo en precios bajos, “hay más por venir aunque enfrentemos vientos en contra en general”, una declaración que refleja que la empresa enfrenta presiones de costos, aunque no anunció aumentos de precios específicos.

Esa tensión no es menor: Target también pasa por un año marcado por despidos corporativos y una prolongada caída en ventas, un contexto que llevó a la salida del anterior liderazgo y a la llegada de Michael Fiddelke como director ejecutivo en febrero de 2026. En su primer reporte trimestral, el nuevo directivo calificó el segundo trimestre como “un paso importante hacia adelante en el plan que trazamos a principios de año para abrir un nuevo capítulo de crecimiento para Target”.

Ventas se recuperan tras más de un año de caídas

Target encadenó dos trimestres consecutivos de crecimiento en ventas comparables, con un alza de 3.8% entre mayo y julio de 2026, después de una caída de 3.8% en sus ventas comparables durante todo 2025 y de un descenso de 1.9% en el mismo periodo del año pasado. El tráfico en tiendas subió 3.6% y las ventas digitales crecieron 8.7%, impulsadas por más entregas el mismo día.

“Estamos alentados por el progreso logrado hasta ahora, y también somos conscientes del importante trabajo que aún tenemos por delante”, señaló Fiddelke. La compañía elevó su pronóstico de ventas anuales a un crecimiento de 5%, frente al 4% estimado previamente, y ajustó su guía de ganancias por acción a un rango de $9.90 a $10.90 dólares.

Lo que puedes hacer para aprovechar los descuentos

Revisar semanalmente la app de Target Circle, donde se combinan cupones con los precios ya reducidos

Priorizar compras de pañales, leche y artículos de despensa, categorías específicamente incluidas en los recortes

Comparar precios antes de la temporada de regreso a clases, ya que más de la mitad de la mercancía escolar de Target es nueva este año

Estar atento a nuevas rondas de descuentos, ya que la empresa indicó que “hay más por venir” en materia de precios

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las ofertas de Target en 2026

¿Cuántos productos ha bajado de precio Target en el último año?

Más de 10,000 artículos, según confirmó el director financiero Jim Lee esta semana, sumando las rondas de recortes de 2025 y 2026.

¿Qué productos específicos tienen descuento?

Ropa, artículos para el hogar, productos de bebé, pañales, leche y artículos de despensa, con descuentos de entre 5% y 20% según la categoría.

¿Por qué Target bajó tanto sus precios?

La empresa busca recuperar clientes tras más de un año de caída en ventas y usó parte de un reembolso fiscal de $994 millones de dólares para sostener la estrategia.

¿Van a subir los precios de nuevo?

Es posible en algunos productos, ya que Target advirtió que enfrenta “vientos en contra” por costos y aranceles, aunque planea seguir invirtiendo en precios bajos.

¿Cómo puedo ahorrar más al comprar en Target?

Usando el programa gratuito Target Circle, que permite combinar cupones adicionales con los artículos que ya tienen precio reducido.

¿Cómo le fue a Target en ventas este trimestre?

Las ventas subieron 5.3%, a $26,540 millones de dólares, con un alza de 3.8% en ventas comparables, el segundo trimestre consecutivo de crecimiento.

Conclusión

El respiro para el bolsillo de miles de familias hispanas que compran en Target difícilmente será permanente. Buena parte de su estrategia de rebajas depende de un reembolso fiscal extraordinario que no se repetirá cada trimestre, y la propia empresa reconoce que persisten “vientos en contra” para sostenerlos por costos y aranceles.

Si las presiones de precios globales se intensifican en los próximos meses, los consumidores deberán estar atentos a si Target sostiene su promesa de más descuentos o si, como ocurrió en ciclos anteriores de rebajas, el alivio resulta pasajero.

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