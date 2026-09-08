Colombiano Christian González renueva con los New England Patriots por más de $100 millones de dólares

La renovación de Christian González con New England Patriots trajo mucha tela que cortar. Finalmente, este martes se conoció que el colombiano extendió su vínculo con la franquicia por al menos cuatro temporadas a cambio de más de $100 millones de dólares.

El esquinero de los Patriots firmó una extensión valuada en $135 millones de dólares, de los cuales cerca de $102 millones están garantizados.

BREAKING: Patriots, CB Christian Gonzalez agree to 4-year, $135M deal with $102M guaranteed.



(via @RapSheet) pic.twitter.com/g2HX6HyPr2 — NFL (@NFL) September 8, 2026

El colombiano nacido en Texas volvió a ser protagonista del mercado. Christian González se convirtió en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL y en el jugador de los New England Patriots con la renovación más alta. Su nuevo acuerdo ronda los 33.7 millones de dólares por año.

González llega a este contrato después de una gran temporada en la que terminó perdiendo el Super Bowl contra los Seattle Seahawks.

El esquinero firmó una calificación de cobertura PFF de 86.8 y logró desviar tres pases en el partido.

La extensión de contrato de González se da antes del debut de New England en la temporada. Los Patriots jugarán este miércoles 9 de septiembre ante Seattle Seahawks. Este duelo se desarrollará en el Lumen Field (Seattle, Washington).

Esquineros mejor pagados en la historia de la NFL

Christian González – $33.75 millones Devon Witherspoon – $33.0 millones Denzel Ward – $31.1 millones Trent McDuffie – $31.0 millones Sauce Gardner – $30.1 millones Derek Stingley Jr. – $30.0 millones Jaycee Horn – $25.0 millones Jalen Ramsey – $24.1 millones Patrick Surtain II – $24.0 millones

En el draft de 2023, los New England Patriots eligieron en primera ronda al colomboamericano. Con apenas unos partidos en la NFL, el joven de 22 años se ganó el premio al Jugador Defensivo del Mes de septiembre.

Christian es hijo de Héctor González, exbasquetbolista colombiano que jugó con los Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000.

El respaldo para tomarlo en primera ronda vino del propio Bill Belichick, el entrenador que seleccionó a Tom Brady en el año 2000 y que llevó a los Patriots a conquistar seis Super Bowls.



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