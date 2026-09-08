Murió Matt Suhey, campeón del Super Bowl 1985 con Chicago Bears

Matt Suhey, histórico corredor de los Chicago Bears y campeón del Super Bowl 1985, murió el pasado domingo. Así lo confirmó la cadena NBC Chicago.

Suhey tenía 66 años y fue una de las figuras más queridas del equipo campeón de 1985. Hasta ahora, no hay información oficial sobre la causa de muerte.

SAD NEWS: Former #Bears fullback and Super Bowl champion Matt Suhey has passed away at 68.



Suhey spent his entire 10-year #NFL career in Chicago, served as Walter Payton’s lead blocker and scored the first touchdown of Super Bowl XX.



A beloved member of the 1985 Bears.



RIP??? pic.twitter.com/ZvwLvo1vTM — MLFootball (@MLFootball) September 7, 2026

Jarrett Payton confirmó en redes sociales la muerte del legendario exjugador que era amigo cercano de de Walter Payton, con quien formó una dupla icónica.

“Matt Suhey falleció ayer. Era el amigo más cercano de mi papá. Después de que perdimos a mi papá en 1999, Matt se convirtió en la mayor figura paterna que tuve. Cuando todo se sentía incierto, él estaba ahí. Mi papá lo dejó a cargo y Matt nunca tomó esa responsabilidad a la ligera. Protegió a nuestra familia. Nos cuidó. Se aseguró de que estuviéramos bien, año tras año, sin hacer nunca que se tratara de él”, describió en X.

“Su amistad me mostró cómo se ve una verdadera amistad. No del tipo fácil. Del tipo que perdura cuando se apagan las luces, cuando el estadio está vacío, cuando la vida se pone pesada. Alguien necesita contar la historia de 34 y 26. Dos hombres que se confiaban completamente el uno al otro. Dos hombres que se convirtieron en hermanos”, añadió.

Matt Suhey passed away yesterday.

He was my dad’s closest friend. After we lost my dad in 1999, Matt became the biggest father figure I had. When everything felt uncertain, he was there. My dad left him in charge and Matt never let that responsibility sit lightly. He protected? pic.twitter.com/pN0I8zDTTz — Jarrett Payton (@paytonsun) September 7, 2026

Suhey pasó sus 10 temporadas en la NFL con los Bears, después de ser elegido en la segunda ronda del Draft de 1980 desde Penn State. Fue el bloqueador principal de Walter Payton.

Con los Bears jugó 10 temporadas consecutivas, de 1980 a 1989. Nunca se perdió un partido y estuvo presente en 148 juegos de temporada regular.

Suhey no era la estrella del ataque, pero hacía brillar a los demás. En el Super Bowl XX, fue héroe anotando la primera carrera de touchdown del partido, una jugada de 11 yardas que abrió el camino para la victoria 46–10 sobre los New England Patriots.

A lo largo de su trayectoria, Suhey disputó 148 partidos consecutivos, acumuló 2.946 yardas por tierra y 20 touchdowns, además de 260 recepciones para 2.113 yardas y cinco anotaciones. Tras su retiro en 1989, se mantuvo vinculado a la organización y a sus excompañeros.



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