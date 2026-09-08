Gael García Bernal y Ricky Martin estrenan “Hombre al agua” en Venecia

Gael García Bernal llegó al Festival Internacional de Cine de Venecia con una historia que pone a prueba los límites entre una oportunidad inesperada y una vida cuidadosamente manipulada. “Hombre al agua”, su tercera película como director, tuvo su presentación en la 83.ª edición de la Mostra y reunió en la pantalla a figuras como Ricky Martin y Esmeralda Pimentel.

La producción, realizada por La Corriente del Golfo, fue filmada entre México y Cuba y cuenta con un guion escrito por García Bernal junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti.

La cinta llegó a Venecia dentro de Venice Spotlight, sección no competitiva que reúne títulos con una mirada contemporánea sobre distintos temas sociales. La película también tendrá presencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La salvación que esconde algo más

La historia sigue a Camilo, un salvavidas cubano interpretado por el propio Gael García Bernal. Su vida cambia cuando rescata de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano que, agradecido por haberle salvado la vida, le ofrece un empleo en México.

Lo que parece una oportunidad imposible de rechazar toma otro rumbo cuando Camilo conoce a Juana, la hija de Abel, interpretada por Pimentel. Ambos se enamoran, forman una familia y construyen una nueva vida. Sin embargo, la tranquilidad comienza a resquebrajarse cuando Camilo descubre que aquel encuentro que parecía producto del destino podría haber respondido a un plan mucho más calculado.

La película explora así la ambición, el poder, la ética y las consecuencias de permitir que otra persona tome decisiones sobre el rumbo de una vida.

Ricky Martin, una elección inesperada

Uno de los nombres que más llamó la atención en el reparto es el de Ricky Martin, quien interpreta a Roby, un actor contratado para participar en una película impulsada por la familia de Juana. Su personaje guarda semejanzas con Camilo y termina provocando tensiones dentro del matrimonio.

La participación del puertorriqueño también tiene un componente especial detrás de cámaras. García Bernal contó a Deadline: “Ricky fue uno de esos maravillosos accidentes. Fue la primera persona que imaginé para el papel, pero parecía una idea tan descabellada, casi imposible, que mantuve su nombre en secreto durante la mayor parte del proceso de desarrollo”.

Para García Bernal, esta producción representa su regreso a la dirección después de “Déficit”, estrenada en 2007, y “Chicuarotes”, de 2019. En esta ocasión, además de dirigir y protagonizar, comparte la escritura y la producción de una película que llegará a los cines el 24 de septiembre de 2026.

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