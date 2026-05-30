“Amores perros” tendrá una nueva vida, ahora en serie de televisión

Pocas películas latinoamericanas han dejado una huella tan profunda como “Amores perros”. Ahora, más de dos décadas después de su estreno, la historia creada por Guillermo Arriaga y llevada al cine por Alejandro González Iñárritu prepara su regreso, aunque esta vez en un formato completamente distinto.

La emblemática producción mexicana será adaptada como serie de televisión en un proyecto impulsado por AF Films y LatinWe, la compañía vinculada a Sofía Vergara. La información fue revelada por la revista Deadline, que además detalló que Guillermo Arriaga participará como asesor creativo de la nueva propuesta.

Un aspecto que ha llamado especialmente la atención es que no se tratará de una nueva versión de la película. Según el medio especializado, AF Films adquirió los derechos del guion original escrito por Arriaga para desarrollar una expansión de la historia y de sus temas centrales en formato seriado.

Una de las películas que marcó al cine latinoamericano

Estrenada en el año 2000, “Amores perros” significó el debut cinematográfico de Alejandro González Iñárritu y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La cinta estuvo protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo.

La producción participó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio, una distinción que impulsó aún más su reconocimiento fuera de México.

Su recorrido por la temporada de premios también fue notable. La película consiguió nominaciones al Óscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Además, obtuvo el BAFTA a mejor filme extranjero y arrasó en los Premios Ariel de 2001 al llevarse doce galardones.

La historia sigue las vidas de varios personajes cuyos destinos terminan conectándose tras un accidente automovilístico. A partir de ese punto, la trama explora temas como las diferencias sociales, las decisiones morales y las complejidades de la vida urbana.

La adaptación para televisión

Los productores adelantaron que la serie retomará los pilares temáticos que hicieron de “Amores perros” una obra de referencia para el cine latinoamericano. La nueva versión profundizará en las vidas interconectadas de sus personajes, las fracturas éticas y los conflictos emocionales que atraviesan las grandes ciudades.

La intención es trasladar esos elementos a una narrativa de largo aliento que permita desarrollar con mayor amplitud situaciones y personajes, todo desde una mirada contemporánea.

Frank Ariza, fundador de AF Films, destacó la relevancia cultural del material que tienen entre manos: “Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años”, afirmó.

El productor añadió que trabajar junto a Guillermo Arriaga representa una oportunidad para respetar la esencia de la obra original y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades narrativas para conectar con audiencias actuales alrededor del mundo.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el elenco, la fecha de estreno o la plataforma que albergará la serie, el anuncio ya genera expectativa entre los seguidores de una película que se convirtió en un punto de referencia para el cine en español.

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