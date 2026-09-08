ICE dispara los arrestos en Colorado y el estado prepara más camas para detenidos

Los arrestos realizados por ICE en Colorado alcanzaron en julio su nivel mensual más alto en más de un año, con cerca de 500 personas detenidas, según un análisis de Axios Denver basado en datos del Deportation Data Project.

El aumento se produce mientras el estado se prepara para ampliar su capacidad de custodia migratoria con la entrada en funcionamiento de un nuevo centro al noreste de Denver.

El Big Horn Facility, ubicado en Hudson, tendrá capacidad para 1,188 detenidos y será administrado por GEO Group, que ya opera otro centro para ICE en Aurora.

Con ambas instalaciones, la capacidad potencial de Colorado superará las 2,700 camas, frente a las 1,532 que GEO administra actualmente para la agencia federal.

La compañía espera activar el nuevo establecimiento antes de que termine 2026, tras obtener en julio un contrato de cinco años con ICE. GEO calcula ingresos de unos $85 millones de dólares durante el primer año completo de operaciones.

El aumento de arrestos se extiende por el oeste

Colorado no es el único estado de la región donde ICE ha incrementado sus operaciones.

Datos federales analizados recientemente también muestran máximos de arrestos en Arizona y Nevada, junto con un aumento de las detenciones realizadas directamente en calles y comunidades.

En Utah, ICE arrestó a 3,467 personas entre enero y julio de 2026, frente a 2,116 durante el mismo período del año anterior. El incremento fue de casi 64%.

El 54% de las personas detenidas directamente en comunidades y calles de Utah no tenía cargos ni condenas penales registrados, según los datos citados por KUER.

La expansión genera críticas en Colorado

El crecimiento de la infraestructura de detención ha sido cuestionado por el senador demócrata John Hickenlooper.

El legislador pidió al Gobierno federal abandonar el proyecto de Hudson y argumentó que el centro podría dificultar el acceso de los detenidos a sus abogados y familiares.

En mayo, Hickenlooper también denunció que ICE le negó el acceso a las instalaciones durante una visita de supervisión cuando el centro todavía permanecía cerrado.

GEO Group sostiene que la instalación permitirá atender la creciente necesidad federal de plazas destinadas al procesamiento migratorio.

Julio también marcó un máximo nacional

El récord registrado en Colorado coincide con un fuerte aumento de los arrestos de ICE en todo el país durante el segundo mandato de Donald Trump.

Según datos federales obtenidos por el Deportation Data Project, la agencia realizó 49,571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta de este período presidencial. ICE disputa esos datos.

En Colorado, el incremento de las detenciones se produce antes de que comience a operar el centro de Hudson, que añadirá más de un millar de plazas a la capacidad disponible para mantener personas bajo custodia federal.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• EE.UU. imputa a agente de ICE por mentir sobre tiroteo contra un venezolano

• Dos guardias de Alligator Alcatraz enfrentan cargos por presunta agresión a un migrante

• Intentó escapar de ICE y provocó un choque: la esposa de un alcalde de Nueva Jersey terminó herida