Intocable estará gratis en el Zócalo de la CDMX este 15 de septiembre

Intocable ya tiene plan para una de las noches más importantes de septiembre. La agrupación confirmó que llevará su música, completamente gratis, al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, una fecha que coincide con las celebraciones por la Independencia de México y que cada año reúne a miles de personas en la principal plaza de la capital.

El anuncio llegó desde las redes sociales de la banda, que publicó un video con imágenes del Zócalo y de la bandera mexicana. La pieza estuvo acompañada por un mensaje que anticipa el esperado encuentro con sus seguidores: “Llegó el momento de volvernos a encontrar”.

En la publicación también fue etiquetada la cuenta oficial de la Secretaría de Cultura de México, aunque hasta ahora las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente la participación de Intocable ni han dado a conocer el resto del programa musical previsto para esa jornada.

Presentación que coincide con el “Grito”

La fecha elegida por Intocable tiene un significado especial. Su presentación ocurrirá en plena celebración de las fiestas patrias y el mismo día en que se llevan a cabo los actos relacionados con el tradicional Grito de Independencia.

El concierto forma parte de “Cultura Tour 2026”, la actual gira de la agrupación, que contempla presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y México entre septiembre y noviembre.

La banda, reconocida por su trayectoria dentro de la música regional mexicana, todavía no ha ofrecido detalles sobre el horario de su presentación ni sobre la dinámica que tendrá el espectáculo en el Zócalo. También queda por conocerse qué otros artistas formarán parte de los festejos capitalinos.

Intocable suma otro reconocimiento a su historia

El anuncio ocurre pocas semanas después de uno de los momentos más destacados en la carrera de la agrupación. El pasado 16 de julio, Intocable recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, específicamente la número 2,852 en la categoría de Grabación.

El reconocimiento llegó como homenaje a una trayectoria de más de 30 años y al aporte de la banda a la música latina.

La ceremonia tuvo además un detalle especial, pues Ron Frierson, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, proclamó esa misma fecha como el Día de Intocable en Hollywood.

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