Katie Holmes presume su romance con Jason Bard Yarmosky

Katie Holmes compartió en Instagram una imagen junto a Jason Bard Yarmosky con motivo del cumpleaños número 40 del artista, en una publicación que confirmó la relación amorosa que existe entre ambos.

Holmes aparece junto al artista neoyorquino durante una celebración que, por las imágenes, estuvo marcada por la música y el karaoke. La intérprete rodea con un brazo la cintura de Yarmosky mientras los dos sonríen para la cámara.

La protagonista de “Dawson’s Creek” acompañó el carrusel, compuesto por dos fotografías, con un breve mensaje dedicado al cumpleañero: “Feliz cumpleaños a los mejores de los mejores”.

La segunda imagen cambia completamente el foco y muestra un pastel iluminado tenuemente, con las velas encendidas. La actriz también llevó parte de la celebración a sus historias de Instagram, donde publicó un video en el que aparece junto a Yarmosky durante la cena.

En la grabación, el artista permanece sentado frente al pastel mientras sopla las velas. A su alrededor, un grupo de amigos lo acompaña entre aplausos y muestras de cariño.

Así comenzaron los encuentros entre Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky

Aunque esta es la primera imagen que la actriz publica junto al artista en Instagram, ambos ya habían sido vistos juntos semanas atrás.

El primer registro público de la pareja ocurrió el 10 de julio, cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección en East Hampton.

De acuerdo con una fuente, Holmes y Yarmosky se mostraron cómodos y cariñosos durante aquella velada.

Más adelante, una persona cercana a la actriz contó a People que ambos se conocieron durante una cena. Después de conectar en aquel encuentro, comenzaron a salir.

La relación volvió a quedar expuesta el 20 de agosto, cuando Holmes y Yarmosky asistieron a una cena íntima organizada por Michael Kors para celebrar el 45.º aniversario de su colección. La pareja, incluso, posó junto al diseñador.

Ahora, con la publicación dedicada al cumpleaños del artista, y luego, además, con otra estando de vacaciones en el Lago de Como, Holmes dio un paso más y permitió que sus seguidores conocieran una faceta de su romance que hasta hace poco había permanecido lejos de las redes sociales.

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