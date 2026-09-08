“La Casa de los Famosos México 4”: Flor Vigna es la sexta eliminada

Como era de esperarse, de acuerdo a las encuestas que se efectuaron durante la semana, se rompió el vínculo que había entre los protagonistas del “triángulo amoroso-amistoso” que dio de qué hablar en los últimos días de “La Casa de los Famosos México 4“, debido a que Flor Vigna fue la eliminada en la reciente gala.

Los votos del público estuvieron dejando siempre en último lugar a Flor, Gema Garoa y Ese Pérez; pero finalmente fue la artista argentina la que tuvo que despedirse de los fans que estuvieron pendientes de todo su desenvolvimiento dentro del reality.

“Yo pensaba que iba a salir en la primera semana por ser de otro país. Sin embargo, México me abrazó, así que muchas gracias por ese apapacho“, dijo Flor Vigna en su llegada al foro.

Ese Pérez le desea lo mejor a Flor Vigna

Aunque en ningún momento tuvieron formalmente una relación, Ese Pérez y Flor fueron la primera pareja que se formó dentro de la casa, pasando por diferentes etapas, hasta terminar cada quien por su lado. No obstante, tras su salida, Ese Pérez le dejó un mensaje a Flor.

“Florecita, sin ningún rencor. Te deseo mucho éxito; espero que en un futuro encuentres al amor de tu vida. Eres una persona muy chingona, muy creativa y muy buena onda“, fueron las palabras que Ese le dedicó a Flor a través de la cámara.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna.

Exhabitantes entran a regañar a los participantes

La producción sigue con la misión de hacer que la audiencia termine de conectar con “La Casa de los Famosos México 4”, luego de que muchos la notaban aburrida.

Desde hace tres semanas se les ha puesto “mano dura” a los actuales habitantes y durante la gala de eliminación recibieron la visita sorpresa de: Apio Quijano, Ricardo Peralta, Alexis Ayala y Dalilah Polanco, quienes fueron a decirles las cosas que deben cambiar o mantener, según sus perspectivas desde afuera, para hacer el reality más interesante.

Posicionamientos

Previo a la eliminación, se efectuaron nuevamente los posicionamientos y hubo diversidad de opiniones al respecto: a algunas personas les pareció bien, mientras que otros creen que no hubo nada nuevo.

El participante que recibió bastantes elogios fue Ernesto Laguardia, quien, más allá de insultar o faltarle el respeto a Flor, la dejó sin una respuesta que pudiera ayudarla en el periodo final de las votaciones y eso terminó de concretar su salida.

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