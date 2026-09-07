Pamela Anderson habla sobre su lucha contra la hepatitis C: “No soy una víctima. Soy una vencedora”

La actriz Pamela Anderson habló sobre su lucha contra la hepatitis C al recibir el Premio al Valor de amfAR, una organización sin fines de lucro dedicada a erradicar la epidemia del VIH/SIDA. Esta organización también ha trabajado en la investigación y la defensa de los derechos de las personas con hepatitis C, la cual es una coinfección común entre quienes viven con el VIH.

Durante su discurso, Anderson recordó que, al ser diagnosticada con hepatitis C a principios de la década de los 90, sintió que estaba recibiendo una sentencia de muerte, ya que para ese momento no había cura para esa enfermedad. La estrella de “Baywatch” aseguró que este diagnóstico tuvo un profundo impacto en su vida.

“Fue una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico: que probablemente me quedaban unos diez años de vida. Estoy segura de que eso influyó y corrompió mis decisiones. No era miedo a la muerte, sino miedo a lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños. Me cambió la vida por completo”, dijo.

Afortunadamente, en 2011 se encontró una cura para la infección viral. Pamela se sometió a tratamiento y en 2015 ya estaba libre de hepatitis C.

Sin embargo, Anderson aseguró que durante el tiempo que vivió con hepatitis sintió “vergüenza y culpa” de una manera inconsciente.

“Pero mi experiencia de vergüenza y culpa también fue un viaje inconsciente. Me acompaña; me persigue. Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía como si estuviera grabado en mi frente: mercancía dañada. Y me presentaba como tal”, expresó.

Pamela Anderson, cuya carrera ha tenido altas y bajas, aseguró que ha usado la historia de su diagnóstico para impulsar su carrera. Esto la ha llevado a asumir papeles audaces y aclamados por la crítica en películas como “The Last Showgirl”, “The Naked Gun”, “Rosebush Pruning” y “Place to Be”, que se estrena el miércoles en el Festival de Cine de Venecia.

“Mi verdad se ha manifestado a través de mi trabajo, encontrando maneras de expresarme mediante las artes. Me dio la munición que necesitaba, una vida fértil para usar y experimentar. No soy una víctima, soy una vencedora. Soy fuerte y capaz, más ahora de lo que jamás hubiera imaginado… No soy la damisela en apuros, por muy fácil que parezca interpretar ese papel”, concluyó Anderson.

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