La hermana de Dolly Parton critica la “basura de IA falsa” tras la muerte de la artista

Stella Parton, hermana de la fallecida cantante Dolly Parton, criticó la difusión de contenido creado con inteligencia artificial tras la muerte de la estrella country.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Stella Parton, de 77 años, agradece a los seguidores “sinceros” que han brindado apoyo durante el duelo de la familia Parton.

“Primero, déjenme decir gracias a quienes han mostrado un apoyo y un amor ‘genuino’ durante este momento de duelo familiar. Estaremos bien con el tiempo, pero cada uno de nosotros vivirá el duelo a su manera personal. Lamentablemente, debido a la forma en que nuestras vidas se han vivido frente al público, no tenemos más remedio que estar sometidos a una increíble presión e insensibilidad por parte de extraños”, dijo.

Stella Parton habló sobre lo difícil que ha sido para su familia procesar la “basura de inteligencia artificial” que se publica en redes sociales tras la muerte de su hermana.

“Hay una cantidad tremenda de inteligencia artificial y basura sin fin que se publica todos los días, y ha sido un desafío procesarla o ignorarla. A medida que pase el tiempo, aquellos que se dedican a explotar a diario las pérdidas y tragedias de los demás pasarán a la siguiente estampida de desinformación interminable”, reclamó Stella en su comunicado.

Tras la muerte de Dolly Parton el pasado 25 de agosto, las redes sociales se han inundado de homenajes a la estrella country y muchos de ellos fueron generados con inteligencia artificial. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto en la que aparece tomado del brazo de Dolly Parton, la cual fue creada con inteligencia artificial.

Incluso la propia Dolly Parton expresó en vida su preocupación por las repercusiones de la inteligencia artificial en el futuro.

En 2023, Parton dijo a The Hollywood Reporter que consideraba que la IA “sería estupenda” para temas como la ciencia y la medicina. Sin embargo, aseguró que le asusta la idea de que esta tecnología pueda reemplazar a los humanos.

“Eso es como la marca de la bestia. Es como si no se pudiera rehacer a una persona. Simplemente quiero dejar un legado. Creo que todo esto puede ser genial si se usa de la manera correcta. Pero no para sustituir voces ni escritos, ni para sustituir a un ser humano que pertenece a Dios”, dijo en la entrevista.

Sigue leyendo:

·Legado de Dolly Parton: Más de 3,000 composiciones, 11 Grammy y una impecable labor humanitaria

·Celebridades lamentan la muerte de Dolly Parton y honran su legado: “Ella trajo luz al mundo”

·Dolly Parton recibe una nueva estrella en Hollywood tras el vandalismo de la original