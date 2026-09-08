Mark Carney acusa a EE.UU. de buscar la dependencia comercial de Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este martes que el gobierno estadounidense intentó incrementar la subordinación económica de Canadá en medio de los recientes aranceles recíprocos, y denunció que EE.UU. exigió supervisar pactos internacionales de Ottawa y limitar la soberanía cultural del país como condición para un acuerdo.

De acuerdo con Carney, el gobierno de Donald Trump buscó obtener facultad de decisión sobre las futuras alianzas comerciales de Canadá con terceros países. Asimismo, la delegación norteamericana solicitó restricciones a la protección estatal de la lengua francesa y la cultura canadiense.

“En demasiadas áreas querían dependencia, no una verdadera asociación económica”, afirmó Carney en un vídeo de 15 minutos difundido este martes en redes sociales.

Sobre la ruptura de la mesa de diálogo, el primer ministro destacó que el gobierno estadounidense “pedía demasiado y ofrecía demasiado poco”. En ese sentido, justificó la retirada de Canadá al sostener que “un acuerdo justo no estaba sobre la mesa”.

Entrada en vigor de aranceles y estrategia económica

El pronunciamiento coincidió con la aplicación de aranceles canadienses de entre el 15% y el 50% a mercancías estadounidenses valoradas en $20.000 millones de dólares estadounidense. La medida responde a los impuestos del 50% activados por Washington el mes pasado.

Asimismo, Carney admitió el impacto financiero de reducir el vínculo histórico con EE. UU., pero defendió la autonomía nacional para evitar que “ningún país pueda volver a mantenernos como rehenes”. La estrategia del Ejecutivo se enfocará en la producción interna y la apertura de nuevos mercados globales.

Contactos diplomáticos bilaterales

Pese a las diferencias, el mandatario indicó que un pacto “mutuamente beneficioso” sigue siendo viable si Washington abandona el enfoque transaccional de corto plazo.

La cadena pública canadiense CBC informó que el ministro canadiense para el comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, prevé reunirse este martes con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para evaluar la respuesta a las tarifas y el curso de la relación bilateral.

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