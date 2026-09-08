Pagos del Seguro Social podrían aumentar 3.6% en 2027, su mayor ajuste desde 2023

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor en sus pagos durante 2027. Una nueva estimación coloca el ajuste por costo de vida (COLA) en 3.6%, aunque la cifra definitiva todavía dependerá de los datos de inflación de los próximos meses.

El COLA de 2027 podría llegar a 3.6%

The Senior Citizens League (TSCL), organización que representa los intereses de los adultos mayores, calcula que el COLA para 2027 será de 3.6%.

De concretarse, sería el incremento más alto de los últimos cuatro años.

El ajuste fue de 2.8% para 2026, 2.5% en 2025 y 3.2% en 2024.

En 2023 alcanzó 8.7%, cuando la inflación posterior a la pandemia llegó a niveles especialmente elevados.

Sin embargo, el 3.6% todavía es solamente una estimación.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará oficialmente el COLA de 2027 el próximo 14 de octubre.

Así se determina el aumento del Seguro Social

El COLA tiene como objetivo evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Para establecer el porcentaje anual se utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos, conocido como CPI-W.

El cálculo considera la variación promedio correspondiente a julio, agosto y septiembre.

Por esa razón, todavía se necesitan los datos definitivos para conocer cuánto subirán realmente los beneficios en 2027.

Entre 2010 y 2019, tanto el COLA como la inflación medida mediante el CPI-W registraron un promedio aproximado de 1.4%, según TSCL.

Actualmente, la persistencia de precios elevados está impulsando una proyección considerablemente mayor.

Cuánto podrían aumentar los pagos mensuales

Si el COLA de 3.6% fuera aprobado con las condiciones actuales, un beneficio mensual promedio de $1,937 aumentaría aproximadamente $69.75, hasta situarse alrededor de $2,007 al mes.

El aumento real de cada beneficiario dependerá de la cantidad que ya recibe, ya que el COLA se aplica como porcentaje y no como una cantidad fija para todos.

Un ajuste más elevado, sin embargo, no necesariamente significa que los jubilados tendrán mayor poder adquisitivo.

Cleveland.com señala que la misma inflación que impulsa el COLA, junto con el aumento de los costos de Medicare, podría absorber una parte importante del incremento.

Adultos mayores enfrentan mayores gastos

Shannon Benton, directora ejecutiva de TSCL, explicó que el impacto de la inflación para los jubilados va mucho más allá de las estadísticas.

“Los adultos mayores no experimentan la inflación como un porcentaje en una gráfica. La experimentan en el supermercado, en la farmacia, en sus primas de seguro y cuando pagan el alquiler”, declaró Benton.

“Por eso importa el tamaño del COLA, pero también qué tan precisamente refleja sus gastos en el mundo real”, añadió Benton.

Benton también cuestionó que los beneficiarios deban esperar al siguiente ajuste después de haber enfrentado meses de precios elevados.

“Francamente, es indignante que los adultos mayores tengan que esperar a que el COLA alcance precios que ya han elevado sus facturas de alimentos, costos de vivienda, gastos de atención médica y primas de seguro”, dijo Benton.

“Un COLA más alto es bienvenido, pero los adultos mayores no deberían tener que perder poder adquisitivo año tras año antes de que Washington reconozca lo que están experimentando”, añadió.

Por ahora, el 3.6% debe considerarse una proyección y no un aumento confirmado. El porcentaje definitivo se conocerá el 14 de octubre.

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