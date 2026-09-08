Phil Jackson tendrá su estatua con los Lakers frente al Crypto.com Arena

Phil Jackson tendrá una estatua en el Star Plaza por obra y gracia de Los Angeles Lakers. Es decir, que entra en el partenón de la entidad, en un club muy reducido de nombres históricos que le permite ser parte del Olimpo, el de la franquicia y el de la NBA.

This season, we honor Phil Jackson the legend, Champion, and Laker



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Será la novena persona que tendrá ese honor en el mercado más grande del mundo, ese que es parte en fondo y forma de la ciudad de la luz. Antes que él, fueron honrados Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor y Kobe Bryant (por partida doble) como jugadores.

El otro entrenador que ya tiene una estatua es Pat Riley, inaugurada en febrero de este mismo año. Y Chick Hearn, el legendario comentarista, cierra una lista repleta de nombres para la más absoluta eternidad.

Será revelada el 9 de abril

“Phil Jackson representa el baloncesto de campeonato por una razón”, declaró Jeanie Buss, jefa interina de los Lakers, en un comunicado.

“Su magistral enfoque como entrenador sacó lo mejor de algunos de los atletas más grandes de la historia del baloncesto. Tras aceptar la invitación de mi padre para unirse a los Lakers, la creatividad inigualable de Phil y su compromiso con la excelencia restauraron nuestro legado de campeonatos, consiguiendo cinco títulos y estableciendo un estándar de excelencia para las generaciones venideras”.

“Es una gran alegría poder conmemorar este logro con la estatua que tan merecidamente se merece”.

La estatua se revalará el 9 de abril de 2027 antes del partido de los Lakers contra los Minnesota Timberwolves.

5 campeonatos con Lakers

Jackson, de 80 años, entrenó a los Lakers durante 11 temporadas en dos etapas (1999-2004, 2005-2011), ganando tres campeonatos con su característico sistema ofensivo triangular, con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal como las principales estrellas del equipo, y dos más con Bryant y Pau Gasol como pilares de Los Ángeles.

Jackson guió a los Lakers a un récord de 5-2 en las Finales de la NBA, ganando tres veces consecutivas entre 2000 y 2002, y sumando anillos consecutivos en 2009 y 2010.

Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2007 y fue nombrado uno de los 15 mejores entrenadores en la historia de la NBA cuando la liga anunció sus selecciones de entrenadores como parte de su temporada del 75 aniversario.

Phil Jackson mastered Zen and the art of coaching basketball ?



11x NBA champion (as a HC)

1996 NBA Coach of the Year

1,155-485 coaching record (0.704)

229 playoff wins (most all-time)@Hoophall inductee



Happy 80th birthday, @PhilJackson11! pic.twitter.com/QC07sSFo8h — NBA (@NBA) September 17, 2025

Jackson será el noveno miembro de los Lakers con una estatua en Star Plaza, frente al Crypto.com Arena, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Chick Hearn, Magic Johnson, Pat Riley, Jerry West, O’Neal y Bryant (quien tiene dos).

La estatua fue encargada por los Lakers y diseñada y creada por Omri Amrany del estudio Rotblatt Amrany.

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