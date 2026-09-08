Rubio niega que Colombia haya pedido tropas de EE.UU. para combatir a los carteles

El gobierno de Colombia no ha solicitado que tropas estadounidenses ingresen al país para combatir directamente a los carteles del narcotráfico, afirmó este martes el secretario de Estado Marco Rubio, en una declaración que difiere de lo anunciado semanas atrás por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Rubio aseguró que Bogotá quiere mantener en manos de sus propias autoridades la mayor parte de las operaciones contra el narcotráfico y que la asistencia estadounidense se concentra en capacidades que permitan fortalecer esas acciones.

“Los colombianos nunca han pedido que soldados estadounidenses vengan a Colombia y se enfrenten a los carteles de la droga”, dijo Rubio después de reunirse en Barranquilla con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Entre las áreas de cooperación solicitadas por Colombia figuran el intercambio de inteligencia, la identificación de objetivos, el suministro de equipos y determinados programas de entrenamiento especializado.

“La mayoría de esta lucha las autoridades colombianas están dispuestas a asumirla ellas mismas”, explicó Rubio. “Solo necesitan nuestra ayuda con equipos, con inteligencia y, a veces, con algún entrenamiento especializado”.

Diferencias sobre las operaciones conjuntas

Las declaraciones del secretario de Estado contrastan con las realizadas por Hegseth menos de un mes atrás, cuando anunció que Colombia había pedido a Estados Unidos participar en operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico.

En aquella ocasión, Hegseth afirmó que el país se sumaría como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), iniciativa promovida por Washington.

El secretario de Guerra había dicho que Colombia solicitó al Departamento de Guerra estadounidense unirse a su lucha contra el “narcoterrorismo” y autorizó operaciones conjuntas destinadas a destruir a los grupos y sus redes.

Rubio, sin embargo, descartó que ese pedido haya incluido el despliegue de soldados estadounidenses para enfrentarse a los carteles dentro de Colombia.

Cooperación en energía y tierras raras

La reunión entre Rubio y De la Espriella también permitió a ambos gobiernos avanzar en otros ámbitos de la relación bilateral.

Estados Unidos y Colombia firmaron memorandos de entendimiento para trabajar conjuntamente en energía atómica con fines civiles y en el aseguramiento de tierras raras.

El encuentro tuvo lugar durante la primera visita oficial de Rubio a Colombia como secretario de Estado y su llegada al país constituye el primer viaje de un alto funcionario estadounidense desde la toma de posesión del mandatario colombiano.

Rubio inició en Barranquilla una gira de tres días que continuará en Quito, Ecuador, y terminará en Lima, Perú.

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