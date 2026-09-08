“Top Chef VIP 5”: Lupillo Rivera queda desconsolado tras la eliminación de Diana Haro

Un nuevo reto de eliminación se llevó a cabo este lunes en “Top Chef VIP 5” y Diana Haro fue la desafortunada, tras no convencer a los jueces, causando una gran tristeza en Lupillo Rivera, con quien mejor se la llevaba en la competencia.

Previo a su eliminación, se dio a conocer la salvación de Miguel Arce y Lupillo Rivera. Mientras que las otras que habían quedado en riesgo eran Aylin Mújica y Nailea Norvind, los chefs consideraron que el platillo con menos sazón de la noche fue el de Diana, quien se convirtió en la sexta eliminada y en la cocinera número ocho en abandonar la competencia.

Lupillo Rivera se desconsuela con la salida de Diana Haro

Cuando informaron que Diana sería la que se iría, en una difícil decisión, Lupillo mostró su impotencia golpeando una mesa y, posteriormente, rompió en llanto, manifestando su tristeza.

Es importante recordar que a Lupillo se le marchó primero Gaby Borges y en la siguiente eliminación le tocó a Diana, dos cocineras que se consideraban sus “pupilas” y con las que tenía mayor lealtad el cantautor, debido a que ha tenido diferencias con la mayoría de los participantes.

“Sentí mucha tristeza cuando se fue Gaby, pero todavía me quedaba una (Diana) y decía que iba a estar tranquilo con que esa (Diana) se quede porque la neta los que están ahorita dentro de la cava ya no me quieren“, expresó Lupillo tras la eliminación de Diana.

Cabe destacar que el cantautor le pagó clases de cocina a ambas y eso generó muchas especulaciones dentro de la cocina de “Top Chef”. Sin embargo, Rivera asegura que está tranquilo porque está seguro de que todo se trata de malas interpretaciones por parte de los demás.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada).

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