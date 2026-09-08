Unos 80 sistemas públicos de agua en Nueva York operan con niveles elevados de toxinas

Gran parte de los 5,000 residentes de Tupper Lake desconfían de beber agua del grifo, ya que, de acuerdo con las personas del área, está contaminada con un desinfectante tóxico y desde hace tiempo se incumplen las normas estatales de seguridad, aunque oficialmente es considerada apta para su consumo. Pero Tupper Lake no es el único caso.

Un análisis hecho por NYCity News Service y New York Focus de los datos del Departamento de Salud del estado correspondientes al año 2024, los más recientes disponibles, dio a conocer que 79 sistemas públicos de agua potable en todo el estado están contaminados con toxinas que superan los límites estatales.

Los sistemas de agua abastecen a más de 575,000 neoyorquinos, desde los más adinerados suburbios de Long Island hasta las ciudades obreras del norte del estado, si bien el gobierno estatal apunta que es probable que parte del agua registrada como contaminada no se suministre a los clientes.

Durante 2020, el Departamento de Salud estableció niveles máximos aceptables para el solvente industrial 1,4-dioxano y las sustancias PFAS, conocidas también como “sustancias químicas persistentes”. Las mencionadas toxinas se sumaron a otras 10 catalogadas como contaminantes del agua potable, entre las que se incluyen el arsénico, el radio radiactivo y el uranio.

El estado de Nueva York se encuentra entre las entidades de Estados Unidos con la mayor cantidad de contaminantes en su agua potable. Muchas comunidades están tratando de mejorar la calidad de su agua, invirtiendo millones de dólares para clausurar pozos contaminados, construir nuevas plantas de tratamiento y hallar fuentes de agua más limpias.

No obstante, dichas soluciones suelen tardar más de lo previsto en resolver los problemas. Los reguladores estatales concedieron prórrogas que permiten que las infracciones persistan mientras en los distritos con agua potable estén progresando, ducen los registros. Y no siempre se aclara quién debe ser responsable de la limpieza.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul anunció un compromiso de cinco años por el costo de $3,750 millones de dólares para infraestructura hídrica como parte del presupuesto de este año, lo que sube el total de las mencionadas inversiones a casi $10,000 millones de dólares desde 2017, informó NyFocus.

“Nueva York está comprometida a eliminar las desigualdades en materia de salud [mediante] financiación específica para las comunidades desfavorecidas, de modo que todos podamos disfrutar del derecho básico al agua potable segura”, expresó el departamento en un comunicado.

La alcaldesa de Tupper Lake, Mary Fontana, escucha frecuentemente cómo el problema afecta a los residentes; muchos de ellos optaron por abastecerse de agua embotellada y comprar costosos sistemas de filtración domésticos, indicó. Algunos incluso evitan darles agua de grifo a sus mascotas.

“Es devastador para esta comunidad”, señaló. “Es muy difícil pasar el día sin que alguien hable sobre la situación del agua en la comunidad, y esto lleva ocurriendo durante muchísimos años”.

NYCity News Service y New York Focus informaron sobre siete comunidades que enfrentan problemas de agua contaminada. Entre ellos se encuentran:

• Lago Tupper

• Parque de la ciudad Jardín

• Nassau Occidental

• Hempstead

• Escuela Harvey

• Carmel

• Fleischmanns

En Tupper Lake, el agua presenta niveles elevados de químicos conocidos como HAA5, ácidos haloacéticos que pueden provenir de desinfectantes como el cloro y representan un riesgo de cáncer a largo plazo, incluyendo daños al hígado y los riñones.

El límite federal y estatal para HAA5 es de 60 microgramos por litro. En promedio, el agua del lago Tupper contenía 63.1 en los datos analizados. Al menos una prueba evidenció un resultado mucho más alto, de 184, de acuerdo con los registros. En el cuarto trimestre de 2025, los niveles de HAA5 en la comunidad llegaron a los 92.8.

En tanto, de acuerdo con los informes anuales sobre la calidad del agua potable del municipio, el agua potable de Tupper Lake infringió la Ley Federal del Agua Potable Segura desde al menos 2024.

Los vecinos del lago Tupper reciben desde hace tiempo avisos obligatorios del municipio informándoles que su agua incumple las normas federales y estatales. Uno de estos avisos, de octubre de 2025, señala que el agua es apta para beber, cocinar y bañarse, pero sugiere medidas adicionales para reducir la exposición, como el uso de carbón activado y la ventilación del baño durante la ducha, abriendo una ventana o usando un extractor de aire.

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