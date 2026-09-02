Nueva York tendrá un mapa de torres de enfriamiento tras 11 muertes por legionelosis

Nueva York prepara una nueva herramienta pública para que los residentes puedan consultar dónde se encuentran ubicadas las torres de enfriamiento registradas en los cinco condados y revisar su historial de inspecciones, tras el brote de legionelosis que dejó 11 muertos en el Upper East Side.

El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Salud de la ciudad anunciaron el 1 de septiembre una serie de medidas destinadas a reforzar la prevención y el control de la bacteria Legionella.

Entre ellas se encuentra la creación de un mapa público de las torres de enfriamiento, instalaciones que pueden convertirse en una fuente de propagación de la enfermedad del legionario cuando no reciben el mantenimiento adecuado.

La herramienta está prevista para comenzar a funcionar en la primavera de 2027.

Qué podrán consultar los residentes de Nueva York

El Departamento de Salud ya dispone de una herramienta que permite buscar torres de enfriamiento por dirección. La novedad será la incorporación de un mapa que mostrará las instalaciones registradas en toda la ciudad.

Los usuarios podrán consultar, entre otros datos, el historial de inspecciones de cada torre y si cumple con los requisitos de muestreo para detectar Legionella.

La ciudad también planea realizar una campaña informativa cada año, antes del inicio de la temporada de mayor uso de estos sistemas.

La medida surge después de que el brote registrado este verano en el Upper East Side expusiera dificultades para controlar rápidamente una gran concentración de torres.

El brote dejó 94 casos y 11 muertos

Según las cifras oficiales actualizadas hasta el 31 de agosto, 94 personas fueron diagnosticadas con legionelosis en relación con el brote del Upper East Side y 11 murieron.

Actualmente no quedan pacientes hospitalizados vinculados con ese brote, indicó la administración municipal.

Durante la investigación, las autoridades detectaron Legionella viva en decenas de torres de enfriamiento y ordenaron su limpieza y desinfección.

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía provocada por la bacteria Legionella. Puede transmitirse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada procedentes de sistemas como torres de enfriamiento, aunque no se contagia normalmente de persona a persona.

Nueva York también buscará torres que no estén registradas

Además del mapa, la ciudad anunció que intentará identificar instalaciones que puedan estar operando sin figurar correctamente en los registros oficiales. Para ello, Salud y el Departamento de Edificios mejorarán el intercambio de información sobre las torres existentes.

También se acelerarán las audiencias relacionadas con infracciones y se estudiarán métodos de laboratorio que permitan confirmar más rápidamente la presencia de Legionella.

El cumplimiento todavía presenta desafíos: a fines de agosto, el 81% de las torres de enfriamiento de Nueva York cumplía con los requisitos mensuales de muestreo y análisis, según datos de la Alcaldía.

La administración espera que el futuro mapa permita a los neoyorquinos conocer con mayor facilidad qué instalaciones existen cerca de sus viviendas o lugares de trabajo y cuál es su historial de cumplimiento.

Sigue leyendo:

La lista de edificios con torres de enfriamiento que dieron positivo a Legionella en el brote del Upper East Side

NY ofrece formación profesional gratis y certificados de Google: cómo inscribirse

MTA altera el servicio de tres líneas del metro de NY este martes: estaciones afectadas