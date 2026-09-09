Alcaraz sucumbe ante Shelton en la madrugada de Nueva York

QUEENS, NY – Los relojes del estadio Arthur Ashe marcaban las 3:34 am. A esa hora Ben Shelton logró el último punto del súper tie-break ante Carlos Alcaraz en el partido que más tarde ha terminado en la historia del US Open.

“Los cánticos de ¡USA!, más allá de las tres de la mañana, fueron lo que me dieron fuerzas al final”, dijo Shelton aún sobre la pista tras el choque.

El prodigio español nunca había perdido contra un tenista de Estados Unidos en un torneo de Grand Slam. Hace dos días superaba a Tommy Paul, pero esta noche, ante Shelton, cayó por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7). El estadounidense se enfrentará en semifinales a Frances Tiafoe, verdugo del joven Alex Michelsen tras otro maratónico 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(10).

Shelton y Alcaraz se habían enfrentado en tres ocasiones antes, todas con victoria del español. Es el primer triunfo del de Atlanta, a sus 23 años, ante un Top 3.

El choque arrancó a las 11:05 pm debido a que todos los partidos de la jornada en el Arthur Ashe —dos de mujeres y uno de hombres— se fueron al máximo de sets, con súper tie-breaks incluidos. Ya se veía que, en caso de un partido largo, peligraba el récord de los cuartos de final de 2022 entre el propio Alcaraz y Jannik Sinner, hasta ahora el final más tardío del torneo: 2:50 am.

Un saque poderoso contra el mejor resto

Desde un principio, Shelton, que tiene uno de los saques más potentes del circuito, combinaba aces hasta de 149 millas por hora (240km/h) -récord en lo que va de torneo- con algunos primeros servicios blandos para tratar de confundir a Alcaraz, que restaba desde muy atrás.

Pero el murciano leía muy bien los saques del número 9 del mundo. Con 5-5, Alcaraz se anotó el primer break del partido, en blanco, dando una lección de cómo contrarrestar los potentes primeros saques del estadounidense. Pero no fue capaz de cerrar el set con su saque tras cometer varios errores no forzados.

This. Point!



And it's only the first set! pic.twitter.com/7H6gIajlyR — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

En un tie-break en que fue a remolque hasta el final, el de El Palmar sacó lo mejor de su repertorio —incluida una derecha paralela explosiva— para poner presión a Shelton y llevarse el parcial.

What a way for Carlos to win the first set.



This match is ? pic.twitter.com/rm7B7WFlqt — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

El segundo set arrancó con tres juegos muy largos llenos de errores por ambas partes. Pero Shelton logró el break al tercer juego y Alcaraz desapareció del partido. Descentrado y desanimado, el español se dejó llevar hasta el punto de cometer 16 errores no forzados y cerrar el set con una doble falta.

Fueron nueve juegos perdidos por Alcaraz al hilo. Se le vio cansado, buscando el aire tras los intercambios más largos. Incluso vomitó en una toalla. Una laguna de físico y de juego que le costó dos sets, pese a mostrar cierta mejora en los últimos juegos del tercer parcial, en los que llegó a disfrutar de bolas de break que no supo aprovechar.

Recuperación y súper tie-break

Esa pequeña luz de esperanza se convirtió en una realidad al inicio del cuarto set. Alcaraz logró tres juegos seguidos. Y después otros tres para volar en el parcial hasta el 6-1 que mandó a Shelton al vestuario, en busca de recomponerse para la manga definitiva.

POV: estás jugando este punto con Carlos Alcaraz ? pic.twitter.com/nnCmFYPnrG — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Pasadas las tres horas de partido, el quinto set tuvo el drama que se merecía la noche. Alcaraz, que parecía totalmente recuperado, dominaba su saque con facilidad y, al resto, ponía en aprietos a Shelton. Pero el estadounidense se defendía como gato panza arriba.

En el octavo juego Alcaraz, que hasta entonces no había tenido mayores problemas para mantener su servicio, fue capaz de defender tres bolas de break que se antojaban definitivas.

Todo quedó para el súper tie-break. Alcaraz logró un mini break, pero con 5-4 lanzó una bola que parecía fácil al carril de dobles. Con 6-6, Shelton encontró de nuevo su potente saque para ponerse por delante. El español cometió otro error, esta vez una bola demasiado larga.

Con 8-7, y casi cuatro horas y media sobre la pista, Shelton no falló con su saque y cerró un partido que pasará a la historia.

Sigue leyendo:

· Gustavo Fernández, el argentino que sueña con completar el Grand Slam en Nueva York

· Coco Gauff despierta a Iva Jovic de su sueño

· Todo sobre el US Open