Alex Michelsen rompe en llanto en los brazos de Frances Tiafoe que lo eliminó del US Open tras cinco sets

Una emotiva imagen se dio el pasado martes en el Arthur Ashe Stadium. Tras una batalla de cinco sets, Alex Michelsen rompió en llanto en el saludo en la red con Frances Tiafoe en los cuartos de final del US Open.

El estadounidense de 22 años disputaba por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam y se quedó a unos puntos de tocar el cielo de Nueva York en Flushing Meadows.

Michelsen se hizo con los dos primeros sets, pero fue cediendo terreno ante un Tiafoe que terminó remontando para imponerse 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

La reacción del tenista de 22 años se dio después de que Michelsen no lograra cerrar el partido con su servicio cuando tenía ventaja de 5-4 en el tercer set.

Michelsen se abrazó con Tiafoe y se aferró a su hombro para llorar de manera desconsolada mientras el público del Arthur Ashe Stadium lo ovacionaba. Frances lo abrazó y sirvió como drenaje para el dolor de la eliminación.

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Lo emotivo no se quedó ahí y Tiafoe dedicó unas palabras a Michelsen. “Es un jugadorazo. Debería haber ganado fácilmente hoy. Tengo que darle un reconocimiento a Alex Michelsen“, dijo.

“Tan pronto como lo abracé, vi que ya estaba llorando y le dije: ‘Hermano, lo sé. He estado ahí dos veces, para ser justos, perdiendo en cinco sets”, reconoció.

Lo vivido en el Arthur Ashe Stadium fue el tercer partido profesional entre ambos. Tiafoe ganó los dos enfrentamientos anteriores.

“Sé cuánto duele eso y cuánto lo deseaba hoy (ganar). Así que le dije: ‘Hermano, vas a estar acá muchísimas veces más (…) y yo te voy a estar mirando desde casa cuando lo logres'”, apuntó Tiafoe para ESPN.

Michelsen comentó tras su victoria en cuarta ronda que había mejorado y que intentaría cambiar las cosas. También reivindicó las declaraciones de Tiafoe en las que reconoció que ambos sostienen una amistad.

“También es un tipo increíble y un muy buen amigo”, añadió Michelsen. Tiafoe había hablado antes del encuentro sobre el vínculo con el tenista de 22 años. “Tenemos una buena relación”, expresó. “Siempre nos estamos riendo y bromeando”, sentenció.

Tiafoe, de 28 años, es uno de los referentes del tenis masculino estadounidense y uno de los favoritos del público en el Abierto de Estados Unidos, donde ha alcanzado su tercera semifinal.

Michelsen abandonó la cancha en Flushing Meadows con una toalla sobre la cabeza, levantando el brazo para reconocer los aplausos del público.



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