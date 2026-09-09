Ana Brenda Contreras comenzó el rodaje de “Emergencias. Unidad de vida” con Telemundo

Esta semana, Ana Brenda Contreras y Erick Elías comenzaron con el rodaje de la nueva telenovela de Telemundo “Emergencias. Unidad de vida”. En redes sociales anunciaron el inicio del nuevo proyecto, el cual se está filmando en Miami, Florida.

Telemundo compartió un carrete en Instagram en el que se puede ver a gran parte del equipo en el set de grabación, el cual fue convertido en la sala de emergencias de un hospital. Esta serie estaría inspirada en otros dramas médicos como “Grey’s Anatomy” y “The Pitt”, la cual se hizo popular más recientemente.

Además, la empresa compartió un comunicado con medios de comunicación en el que celebran esta nueva serie. Javier Pons, Chief Content Officer y Head of Telemundo Studios, dijo: “Esta serie cuenta con algunas de las figuras más destacadas de la televisión en español, quienes darán vida a una historia que nos permite explorar la intensidad del mundo médico a través de relaciones y temas que conectan con las experiencias y emociones de los hispanos en los Estados Unidos“.

Contreras dará vida a Gabriela Serrano, una brillante y determinada residente médica que regresa a Florida y se incorpora a un hospital en la ciudad que está en riesgo de cerrar. La historia fue escrita por Carlos Eloy Castro y la dirección estará a cargo de Nicolas Di Blasi y Luis Sierra.

Sobre una de las temáticas centrales de “Emergencias. Unidad de vida”, Telemundo apuntó: “En medio de esta crisis, médicos, profesionales de la salud y sus familias se verán envueltos en secretos del pasado, alianzas inesperadas y decisiones que pondrán a prueba sus principios y carácter”:

Los personajes de Contreras y Elías estarán acompañados de otros interpretados por varias personalidades del medio hispano: Gloria Aura, Jerónimo Cantillo, Elena Medina, Miguel Ferreira, Paola Fernández, Pepe Gámez, Vince Miranda, Roberto Mateos, Gloria Peralta, Emma Ramos, Sebastián Silva, Johann Vera y Sara Linares.

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