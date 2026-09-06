Sujeto armado con un cuchillo muere tras ser abatido por la policía en el puente de Brooklyn

Agentes de la policía abatieron a un sujeto que los amenazó y se lanzó rápidamente sobre ellos con un cuchillo colgado de un cable sobre el puente de Brooklyn la madrugada del viernes, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Es la segunda vez esta semana que oficiales de la policía disparan y matan a una persona armada con un cuchillo en Times Square, una zona conocida y concurrida de la ciudad.

De acuerdo con el subjefe Gerar Dowling, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) recibieron una llamada al 911 de una persona que informó haber visto a un individuo caminando sobre los cables del puente de Brooklyn cerca de las 3:30 de la madrugada del viernes, informó Gothamist.

Cuando los agentes se apersonaron en el lugar, se subieron a los cables con arneses especiales e trataron de convencer al hombre de que bajara, indicó Dowling en una rueda de prensa.

“Los agentes en el puente dialogaron con el hombre durante casi una hora, explicándole que estaban allí para ayudarlo e intentar convencerlo de que bajara del puente sano y salvo“, explicó. “Observaron que el hombre sostenía un cuchillo y les dijo: ‘Quiero morir. Quiero que me maten. Tengo una bomba. Me van a obligar a hacerles algo malo a los policías'”.

Los funcionarios siguieron tratando de convencer al sujeto de que se bajara del puente de manera segura y le solicitaron en varias oportunidades que soltara el cuchillo, de acuerdo con el subjefe.

Debido a la configuración de sus arneses, todos estaban sujetos al puente en fila, debajo del hombre que estaba en el mismo cable, señaló. Empezaron a retroceder, pero no podían moverse tan rápido como el hombre en cuestión, agregó.

“Cuando el individuo se acercó a aproximadamente un metro del miembro más cercano de la Unidad de Servicios de Emergencia, levantó el brazo con el cuchillo extendido hacia el agente”, dijo Dowling.

En ese entonces, según contó, un miembro de la ESU que estaba en la calzada del puente disparó una vez, hiriendo al sujeto. Los oficiales lo bajaron del cabre y empezaron a prestarle los primeros auxilios, apuntó Dowling. Fue llevado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

El subjefe dijo que la policía recuperó un cuchillo y una linterna del sitio, y que todavía estaban investigando para ver si había dejado algo más.

Señaló que los agentes de la ESU “están especialmente capacitados” para rescates de alto riesgo y “reciben una amplia formación sobre cómo reducir la tensión y cómo tratar a las personas con compasión”.

Este hecho está siendo investigado por la División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de Nueva York. Todavía no se ha identificado públicamente al individuo. El puente fue reabierto tras los cierres generalizados ocurridos en la madrugada del viernes, dijo el NYPD.

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