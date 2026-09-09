Beyoncé cuenta cómo se inspiró en el álbum de Selena Quintanilla para la nueva versión de “Irreplaceable”

Beyoncé celebró el pasado viernes, además de su cumpleaños número 45, el vigésimo aniversario del álbum que significó un antes y un después en su carrera: B’Day, porque la catapultó. Por esa razón, la cantante estadounidense quiso recordar ese sello discográfico de manera especial, ampliándolo a 31 temas.

Uno de los sencillos más populares de ese álbum fue “Irreplaceable” y en esta ocasión lanzó una versión en español, rindiendo homenaje a la legendaria Selena Quintanilla tras incluir extractos de su icónica canción “Como la Flor”.

Beyoncé creció admirando a Selena Quintanilla

Aunque muchos consideran que Selena significó una figura emblemática solamente en la comunidad latina, lo cierto es que su cercanía con Beyoncé parece inevitable, debido a que ambas nacieron en la ciudad de Texas, Estados Unidos, y la “Queen B” afirmó que creció escuchando las canciones de Selena Quintanilla.

“Creciendo en Texas, yo la escuchaba en la radio. Creo que ella es una leyenda y la admiro”, aseguró Beyoncé.

El primero en aprobar esa colaboración que logró Beyoncé para recordar a la cantautora fallecida en 1995 fue Chris Pérez, esposo de Selena, quien reaccionó a través de su cuenta personal de Instagram: “Una de mis cantantes favoritas, Beyoncé, acaba de cantar junto a mi cantante favorita de todas, Selena”, escribió Pérez.

¿Beyoncé conoció a Selena Quintanilla?

Una historia que pocas personas probablemente conocían era que la artista estadounidense conoció a Selena antes de ser famosa y simplemente no supo qué hacer.

“En realidad, conocí a Selena en el centro comercial Galleria en Houston (Texas), pero no le dije mucho a Selena, porque yo no era una celebridad. Solo la vi, le dije hola y me fui”, declaró hace unos años Beyoncé a MTV.

Beyoncé se apoya en el disco de Selena para su pronunciación en español

Beyoncé admitió que la grabación de la nueva versión de “Irreplaceable” fue una tarea ardua. “Yo no hablo español y estuve completamente fuera de mi zona de confort“, declaró al programa Entertainment Tonight.

La cantante reveló que intentó emular a Quintanilla escuchando su versión.

“Escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que estaba diciendo, me ayudó en el estudio con mi pronunciación“, apuntó.

Beyoncé es un ícono de la música en inglés y sus 35 Grammys hablan por sí solos. Sin embargo, la artista está consciente de lo que significan las raíces latinas y su influencia dentro de los ritmos. En su nuevo sello discográfico también colabora con Maluma en un tema donde incluyeron partes del recordado “La Negra Tiene Tumbao'” de Celia Cruz.

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