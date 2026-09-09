Shakira y Maluma anuncian “Agua”, su nueva colaboración musical

Shakira y Maluma se unen nuevamente en una nueva colaboración musical. Ambos artistas colombianos anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema en conjunto titulado “Agua” .

La canción verá la luz el próximo 17 de septiembre y se estrenará en todas las plataformas digitales. Esta es la primera colaboración de Shakira y Maluma en ocho años, cuando lanzaron el hit “Clandestino”.

A través de sus redes sociales, Maluma hizo una campaña de intriga en la que publicó una foto a contraluz en la que se veía la silueta de una mujer, pero no reveló su identidad en ese momento.

“Mañana anuncio nueva colaboración”, escribió Maluma en la foto, alimentando las expectativas de los fans. Finalmente, este 9 de septiembre se reveló que la misteriosa mujer es la estrella colombiana Shakira.

Maluma publicó la fotografía promocional oficial en la que Shakira aparece de pie junto al artista. “Nos fuimos mundial!! Con la reina”, escribió el intérprete de “Hawai”.

Los artistas no han dado mayores detalles sobre el tema, por lo que se desconoce cómo será la propuesta musical o si también habrá un videoclip para acompañar el lanzamiento.

No es la primera vez que los dos artistas colombianos trabajan juntos. Ya habían colaborado en Chantaje (2016) y Clandestino (2018), canciones que se convirtieron en éxitos rotundos de reproducciones en plataformas de streaming.

Esta colaboración llega cuando Shakira se prepara para finalizar su gira “La mujeres ya no lloran” con una serie de conciertos en Madrid, España.

La artista comenzará el 18 de septiembre una residencia de 12 conciertos en Madrid, con presentaciones programadas hasta el 11 de octubre. Los shows se realizarán en el Estadio Shakira, en el recinto Iberdrola Music.

A mediados de mayo, Maluma lanzó su más reciente álbum, “Loco x Volver”, un trabajo discográfico en el que vuelve a sus raíces y rinde un homenaje a su historia. “Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado. Es un álbum que me ayudó a sanar y, sin duda alguna, es el más personal que he hecho. Este es un momento muy especial para mí —espero se sientan identificados—, un álbum que representa mis raíces y mi cultura”, dijo el cantante colombiano al anunciar su nuevo álbum.

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