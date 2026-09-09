Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

El actor, cineasta y estrella de “Doctor Who” británico, Noel Clarke, fue acusado de varios delitos sexuales en Reino Unido, según informó la BBC.

Los detectives presentaron un expediente con pruebas contra Clarke y este miércoles, la Fiscalía de la Corona británica autorizó a la Policía Metropolitana de Londres a presentar cargos contra el actor.

Clarke fue acusado de dos cargos de agresión sexual, tres cargos de voyeurismo y un cargo de exhibicionismo tras las denuncias presentadas por cinco mujeres.

De acuerdo con el Servicio de la Fiscalía de la Corona, los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2007 y 2016. El actor deberá comparecer ante el tribunal de magistrados de Westminster el 21 de octubre.

“Las mujeres implicadas en estos casos siguen recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados. Instamos a cualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual a que se ponga en contacto con la policía. La información que proporcione será tratada con la máxima discreción y contamos con investigadores capacitados a su disposición para brindarle apoyo”, dijo el inspector jefe Mike Cagney.

Los cargos por delitos sexuales contra el cineasta se presentaron tras una investigación que comenzó en septiembre de 2025. En ese momento, el actor fue arrestado e interrogado bajo custodia y luego puesto en libertad. En ese momento se desconocía el motivo de la investigación, pero se supo que a principios de ese mes se había iniciado una investigación en su contra, dirigida por el comando central de delitos especializados.

Desde ese momento continuó la investigación contra Clarke. “Nuestros fiscales han trabajado para demostrar que existen pruebas suficientes para llevar este caso a los tribunales y que ello redunde en el interés público. Hemos colaborado estrechamente con la policía metropolitana durante su investigación sobre las acusaciones”, dijo Bethan David, fiscal adjunta de la Corona para Londres.

Clarke, de 50 años, es conocido por su papel en Doctor Who. También escribió y protagonizó la trilogía de películas urbanas “Kidulthood”, “Adulthood” y “Brotherhood”.

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