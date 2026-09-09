Canadá afirma que está abierta al diálogo con EE.UU. pese a los aranceles

El gobierno de Canadá confirmó su disposición a retomar las conversaciones con Washington para revisar el intercambio comercial pese a los nuevos aranceles y prohibiciones de importación anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cuando Estados Unidos esté preparado para dialogar, nuestro Gobierno trabajará de buena fe y constructivamente para lograr una relación comercial más segura y mutuamente beneficiosa que respete plenamente la soberanía canadiense”, señaló el ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc en su cuenta de X.

Le gouvernement du Canada évalue actuellement les dernières mesures tarifaires prises par les États-Unis.



Comme c’est le cas depuis 18 mois, notre priorité absolue reste de protéger et de soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises canadiennes? — Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) September 9, 2026

Asimismo, agregó que se encuentra en contacto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, e indicó que la prioridad de Ottawa es “proteger y apoyar a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses frente a estas acciones injustificadas”.

El funcionario agregó que Canadá enfocarán sus recursos en “aumentar la fortaleza” del país y diversificar las alianzas internacionales.

Detalles de los aranceles estadounidenses

La decisión de la Casa Blanca contempla prohibiciones absolutas de entrada para ciertos bienes canadienses, como bebidas alcohólicas, motocicletas y algunos lácteos. Asimismo, fija un arancel del 50% sobre la importación de quesos, productos de aluminio, muebles y embarcaciones.

El cronograma de Washington establece que los aranceles del 50% entrarán en vigor el 15 de septiembre. Por su parte, las prohibiciones de importación comenzarán a aplicarse a partir del 29 de septiembre.

Además, el mandatario estadounidense ordenó a la Administración de Servicios Generales (GSA) retirar los productos canadienses de las listas de contratación federal hasta que se establezca una reciprocidad comercial.

El anuncio de Washington coincidió con la entrada en vigor de los aranceles de represalia aplicados por Canadá a productos estadounidenses, valorados en $20,000 millones de dólares estadounidenses. La acción fue la respuesta canadiense a los gravámenes del 50% impagados por Estados Unidos el mes pasado.

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