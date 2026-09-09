Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas y va por más

Carín León ya puede sumar otro récord a su carrera. El cantante hermosillense se convirtió en el primer artista latino en llegar al escenario de The Sphere, uno de los espacios más llamativos de Las Vegas, y lo hizo con una residencia que todavía tiene varios capítulos por delante.

Las primeras tres presentaciones tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de septiembre, con una respuesta multitudinaria y una selección de invitados que llevó al escenario distintos sonidos vinculados con la trayectoria del mexicano.

La primera noche tuvo una marcada presencia del country, el rock y la música regional. Cody Johnson acompañó a Carín para interpretar “She Hurts Like Tequila”, mientras que The Warning aportó su energía rockera con “Love To be Loved”. La jornada también contó con Jorge Medina, quien se unió al cantante para interpretar “El Final de Nuestra Historia”.

El sábado 5 de septiembre, la música norteña tomó protagonismo gracias a Ricky Muñoz, vocalista y líder de Intocable. Junto a Carín, cantó dos temas que forman parte del repertorio más sentido del género, “¿Y Todo Para Qué?” y “Fuerte No Soy”.

El cierre del primer fin de semana tuvo como invitada a Kany García. La cantante puertorriqueña compartió escenario con Carín para interpretar “El Sombrero y La Camisa” y “Te lo agradezco”.

Cuatro noches más en Las Vegas

La residencia todavía no termina. Carín León regresará a The Sphere entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre para completar las siete presentaciones previstas durante estas primeras dos semanas del mes.

Y aunque los nombres de los próximos acompañantes no han sido confirmados, la expectativa crece por la cantidad de artistas que han trabajado con el mexicano en los últimos años.

Entre los posibles invitados que más llaman la atención aparecen Grupo Frontera, Maluma, Xavi, Camilo, Gabito Ballesteros y Matisse. Todos ellos ya han coincidido con Carín en festivales y presentaciones en solitario, además de contar con colaboraciones que podrían llevarse al escenario de Las Vegas.

Por ahora, la única certeza es que el intérprete de Hermosillo, Sonora, todavía tiene cuatro noches para ampliar una residencia que ya entró en la historia de la música latina en Estados Unidos.

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