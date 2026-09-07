Retienen a exjefe de la F1, Bernie Ecclestone por viajar en avión con una escopeta sin documentación

El exdueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de 95 años, fue detenido en un aeródromo de Portugal tras portar una escopeta sin la documentación requerida, de acuerdo a lo publicado por un medio portugués.

El episodio ocurrió este lunes durante una inspección rutinaria en el aeródromo de Tires, en Cascais, a las afueras de Lisboa, después de que el jet privado del empresario aterrizara procedente de Saanen, Suiza.

Según informó el diario Correio da Manha, la aeronave tocó tierra a las 10:55 horas y fue en ese momento cuando agentes de la División Aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública (PSP) realizaron el control que derivó en el hallazgo del arma sin registrar en el equipaje del empresario británico, que hasta 2016 fue el CEO de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima.

F1 supremo Bernie Ecclestone, 95, is arrested for illegally carrying shotgun at an airport after landing in his private jet. pic.twitter.com/79IcrUQCRA — Daily Mail Sport (@MailSport) September 7, 2026

Arma para practicar tiro

Ecclestone confirmó que transportaba la escopeta con el fin de practicar tiro al plato en Portugal, aunque reconoció que carecía de la documentación necesaria para introducir el arma en el país. El empresario negó haber sido arrestado de manera formal y aseguró que la situación se resolvió tras varias horas de gestiones.

“Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas”, explicó Ecclestone al medio británico. El magnate detalló que el control de aduanas inicial no presentó inconvenientes, pero que un agente policial solicitó después revisar su equipaje.

“Me preguntaron si tenía un ‘libro azul’, que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así”, relató. “Dijeron que me arrestarían, pero después de unas horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante”, añadió.

Ecclestone indicó que su esposa, Fabiana Flosi, viajó a Lisboa para entregar el arma o abonar el impuesto correspondiente y así regularizar la situación. El empresario señaló que había planeado acompañarla, pero finalmente permaneció en su domicilio a la espera de que el asunto quede resuelto.

Segunda detención en un aeropuerto

Se trata de la segunda vez en cuatro años que Ecclestone se ve envuelto en un incidente vinculado al transporte de armas de fuego. En mayo de 2022, el empresario fue detenido en el aeropuerto de Campinas, en Brasil, cuando se disponía a abordar un vuelo privado con una pistola LW Seecamp calibre 32 sin declarar.

En aquella ocasión, la Oficina de Seguridad Pública del Estado de San Pablo confirmó la intervención y Ecclestone pagó una fianza de 6.000 reales brasileños, equivalentes a unos 1.150 euros, antes de continuar su viaje hacia Suiza.

El empresario restó entonces importancia al episodio brasileño, al que calificó de malentendido menor, y explicó que había adquirido el arma años atrás como elemento disuasorio para el hogar, sin recordar que permanecía en su equipaje.

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