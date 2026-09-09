El Barcelona de Flick sigue imbatible y se estrena en Champions League con un 5-1 al Feyenoord

El FC Barcelona mantiene su implacable ritmo en el arranque de la temporada 2026/27 tras imponerse con autoridad por 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League

Esta victoria representa el quinto triunfo consecutivo del conjunto azulgrana entre LaLiga y la Champions League, certificando un momento dulce para el proyecto encabezado por el estratega alemán Hansi Flick, que ha visto a su plantilla anotar cinco goles en cuatro de sus cinco compromisos oficiales disputados hasta la fecha.

Bajo una intensa lluvia en la Ciudad Condal, el equipo culé desplegó un fútbol posicional fluido y dominante desde los primeros compases. Raphinha asumió el rol de falso nueve acompañado por Dani Olmo como mediapunta de gran movilidad. Apenas transcurridos tres minutos de juego, el atacante brasileño dejó atrás a la zaga visitante con un brillante recorte para inaugurar el marcador con el 1-0.

El abrumador control ejercido en la medular por la dupla conformada por Rodri y Pedri neutralizó los intentos de respuesta del equipo neerlandés dirigido por Giovanni van Bronckhorst. La ventaja culé se amplió antes de alcanzar la media hora de partido gracias a un colocado disparo parabólico del extremo alemán Karim Adeyemi, dejando al Feyenoord sin capacidad de reacción ante las constantes acometidas por las bandas.

Al minuto 77, Lamine Yamal celebró un hito personal al convertir su primer tanto de falta directa con el primer equipo mientras portaba por primera vez el brazalete de capitán. Aunque Sem Steijn logró anotar el del honor para la escuadra visitante tras una transición rápida, el recién incorporado ariete brasileño Gabriel Jesus se encargó de cerrar la cuenta al conectar un remate de espaldas a centro del propio Lamine Yamal para sellar la ‘manita’ definitiva.

Con este abultado triunfo en el inicio de la fase liga del torneo continental, el Barcelona alcanza una impresionante cifra de 22 goles a favor y apenas tres en contra en el amanecer del curso. El sólido desempeño colectivo aviva las ilusiones de la afición culé en una competición europea que se le resiste a la institución desde hace once años.

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