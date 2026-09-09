Elena Rybakina destrona a Aryna Sabalenka y será la nueva número uno del mundo

La kazaja Elena Rybakina certificó este miércoles su clasificación a las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras concretar una remontada de mérito por 3-6, 6-1 y 6-4 frente a la china Zheng Qinwen en dos horas y 14 minutos de juego.

El triunfo en Arthur Ashe no solo metió a la kazaja en sus primeras semifinales en la Gran Manzana, sino que le aseguró los puntos matemáticos necesarios para convertirse en la nueva número uno del ranking WTA a partir del próximo lunes.

La victoria de Rybakina pone fin a un reinado de 99 semanas consecutivas en lo más alto del circuito femenino por parte de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien ocupaba la cima desde octubre de 2024.

Con su presencia entre las cuatro mejores del torneo, la kazaja garantiza un piso de 8,681 puntos en la clasificación mundial (con la opción de alcanzar las 9,901 unidades si levanta el trofeo el domingo), cifra inalcanzable para Sabalenka (máximo de 8,575 como vigente campeona) y para sus perseguidoras Jessica Pegula y Coco Gauff. De este modo, la campeona de Wimbledon 2022 se convertirá en la trigésima tenista en la historia de la WTA en alcanzar la cima del circuito.

“Es solo un número ahora mismo. Es un logro increíble, pero ya sabemos lo rápido que puede cambiar todo en el tenis en lo que respecta al ranking, así que siento que solo tengo que centrarme en mi juego, intentar recuperarme y disfrutar mañana”, declaró la kazaja al término de su compromiso.

En el desarrollo del partido, Rybakina frenó el notable paso de Qinwen, campeona olímpica en París 2024 que buscaba extender su actuación estelar tras dejar en el camino a Madison Keys e Iga Świątek. La kazaja aguarda ahora en la antesala de la gran final por la ganadora del choque de cuartos entre la estadounidense Coco Gauff y la rusa Mirra Andreeva.

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