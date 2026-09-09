Seguro Social paga un promedio de $2,071 al mes: así puedes recibir un cheque mayor

Los pagos del Seguro Social pueden variar considerablemente de una persona a otra. Aunque el beneficio promedio para los trabajadores jubilados es de $2,071 mensuales en 2026, factores como los años trabajados, los ingresos obtenidos y la edad al solicitar la jubilación pueden elevar o reducir considerablemente esa cantidad.

Cuánto paga en promedio el Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) calcula que un trabajador jubilado recibe en promedio $2,071 al mes durante 2026.

La cifra ya incorpora el ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% que comenzó a aplicarse en enero y que se determina tomando como referencia la inflación medida mediante el CPI-W.

Sin embargo, el promedio cambia según el tipo de beneficiario. Una pareja de adultos mayores en la que ambos reciben beneficios obtiene en conjunto $3,208 mensuales en promedio.

Para una persona viuda de edad avanzada que recibe beneficios individualmente, la cantidad promedio es de $1,919, mientras que los trabajadores con discapacidad reciben $1,630.

Tus 35 años de mayores ingresos son fundamentales

Para determinar cuánto corresponde a cada jubilado, la SSA considera sus 35 años con mayores ingresos y los ajusta tomando en cuenta el crecimiento de los salarios.

Con esos datos calcula el Promedio de Ingresos Mensuales Indexados (AIME, por sus siglas en inglés).

Posteriormente se aplica una fórmula para determinar el monto del seguro primario (PIA).

Para quienes son elegibles en 2026, la SSA utiliza puntos de referencia de $1,286 y $7,749: cuenta 90% del AIME hasta $1,286, 32% de la cantidad comprendida entre $1,286 y $7,749 y 15% de lo que supere esa cifra.

Tener menos de 35 años de ingresos puede perjudicar el resultado, ya que los años faltantes se contabilizan como ceros.

Trabajar más tiempo puede ayudar si esos nuevos años sustituyen periodos de ingresos bajos o nulos.

Esperar para jubilarte puede aumentar el cheque

La edad en la que se solicitan los beneficios también tiene un efecto importante.

Es posible comenzar a recibirlos desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación reduce permanentemente el pago.

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena es de 67 años.

Quienes esperan después de esa edad acumulan créditos por jubilación retrasada de aproximadamente 8% por año hasta los 70, lo que puede representar alrededor de 24% adicional respecto al PIA.

Esperar después de los 70 ya no genera incrementos.

En 2026, una persona con el historial de ingresos necesario para alcanzar el máximo podría recibir aproximadamente $2,969 si solicita los beneficios a los 62 años, $4,152 a los 67 o $5,181 si espera hasta los 70.

Por qué muy pocos reciben $5,181

Alcanzar el máximo de $5,181 requiere haber ganado al menos el máximo de ingresos sujeto a impuestos del Seguro Social –$184,500 en 2026– durante aproximadamente 35 años y esperar hasta los 70 para solicitar los beneficios.

Muy pocas personas cumplen todos esos requisitos.

Además de trabajar más años y retrasar la solicitud, revisar el historial de ingresos para detectar errores puede evitar que el beneficio sea calculado por debajo de lo correspondiente.

En el caso de matrimonios, coordinar las solicitudes también puede ser importante, pues los beneficios conyugales pueden alcanzar hasta 50% del PIA del cónyuge con mayores ingresos a su edad plena de jubilación.

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