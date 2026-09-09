Seguro Social envía hoy pagos de hasta $5,181: revisa si recibirás el tuyo

La primera ronda de pagos del Seguro Social correspondiente a septiembre de 2026 se envía este miércoles 9 de septiembre. Sin embargo, no todos los jubilados recibirán su depósito hoy y el monto de $5,181 representa el beneficio máximo disponible bajo determinadas condiciones.

Quiénes reciben su pago este 9 de septiembre

Los jubilados cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el día 1 y el 10 de cualquier mes forman parte del primer grupo que recibirá su pago hoy miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con el calendario del Seguro Social.

Quienes hayan nacido después deberán esperar una de las siguientes dos fechas.

La segunda ronda de septiembre está programada para el miércoles 16 y corresponde a los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

La tercera llegará el miércoles 23 para aquellos cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Las personas pueden comenzar a ser elegibles para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años.

Quién puede recibir hasta $5,181 al mes

Aunque el pago máximo mencionado para 2026 alcanza los $5,181 mensuales, esa cifra no significa que todos los beneficiarios que cobran este miércoles recibirán esa cantidad.

El monto individual depende de diferentes factores, entre ellos la edad a la que la persona decide jubilarse, cuánto aportó al Seguro Social y durante cuántos años realizó esas contribuciones.

La edad de jubilación puede producir una diferencia considerable.

Según los datos de la Administración del Seguro Social citados por Washington Examiner, una persona que se jubila a los 62 años puede recibir como máximo $2,969 mensuales en 2026.

En cambio, quien espera hasta los 70 años puede alcanzar un beneficio máximo de $5,181 al mes.

Por ello, los $5,181 corresponden al límite máximo para un jubilado de 70 años que reúna las condiciones necesarias y no al pago general que recibirán todos los jubilados.

Cómo saber cuánto puedes recibir

Los beneficiarios que quieran conocer una estimación ajustada a su historial pueden utilizar la calculadora de la Administración del Seguro Social.

Esta herramienta permite obtener una proyección personalizada del beneficio mensual.

El programa se financia mediante los impuestos sobre la nómina que pagan tanto trabajadores como empleadores.

Según un informe de los fideicomisarios, el fondo destinado a los beneficios de jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no adopta medidas, en un contexto marcado por el aumento de jubilados y una fuerza laboral más pequeña.

Eso implicaría reducciones en los pagos programados si no se realizan cambios.

Por ahora, el calendario de septiembre continúa con las tres fechas establecidas: 9, 16 y 23 de septiembre, dependiendo del día de nacimiento de cada beneficiario.

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