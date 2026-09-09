El seguro de tu casa ya cuesta $764 más al año; estos son los estados donde más subieron las primas

Una familia promedio en Estados Unidos paga hoy $2,395 dólares al año por el seguro de su vivienda, un aumento acumulado de 46.8% entre 2020 y 2025, según el reporte State of Home Insurance 2026 de LendingTree. El incremento equivale a unos $764 más al año en comparación con el costo promedio que tenían hace cinco años.

El alza no es la misma en todo el país. Colorado, Iowa y Minnesota registraron los mayores aumentos durante ese periodo. En Colorado, el estado más afectado, el costo promedio prácticamente se duplicó, con un incremento de 100.8%.

La presión también continuó durante el último año. Solo en 2025, las primas de los seguros de vivienda aumentaron otro 6% a nivel nacional, mientras siete estados registraron incrementos de dos dígitos. Para millones de propietarios, este gasto representa una nueva presión sobre el presupuesto familiar y eleva el costo de proteger una de sus inversiones más importantes, ante un huracán, un incendio o algún otro fenómeno climático catastrófico.

Los estados que encabezan el alza de precios en el seguro de vivienda

Colorado lidera el aumento acumulado con 100.8%, seguido de Iowa (96.0%) y Minnesota (88.2%), de acuerdo con datos de RateWatch de S&P Global citados por LendingTree. Utah (77.2%) y Nebraska (72.2%) completan el top cinco.

Otros estados con mayores incrementos en la lista incluyen Arizona (71.0%), Illinois (68.0%), South Dakota (62.8%) y Oregon y Montana (56.5% cada uno). En contraste, Virginia Occidental (19.2%) y Vermont (19.6%) tuvieron los aumentos más bajos del país.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Nueva York y Nueva Jersey: los estados que se salvan del golpe

No todos los estados sienten la misma presión. En Nueva York, el seguro de vivienda subió apenas 25.5% de forma acumulada entre 2020 y 2025, muy por debajo del promedio nacional, y el costo anual promedio es de $1,387 dólares, un 42.1% menos que el resto del país. Nueva Jersey, por su parte, registró un alza algo mayor de 32.1% en el mismo periodo y una prima promedio de $1,449 dólares al año, también por debajo del promedio nacional.

La diferencia es clara respecto a los incrementos nacionales: mientras el país subió 6% solo en 2025, Nueva York aumentó 4.6% y Nueva Jersey 7.5%. Para muchas familias que residen en el área metropolitana, esto representa un respiro frente a lo que enfrentan hogares en estados con mayor exposición a huracanes, tornados o incendios forestales.

Aunque expertos advierten que ninguna región está exenta de futuros ajustes si los desastres climáticos continúan al ritmo actual.

¿Por qué las primas no dejan de subir?

Lindsay Bishop, experta en seguros de vivienda de LendingTree, sostuvo que el alza responde al aumento en la frecuencia e intensidad de desastres climáticos y al costo más alto de materiales de construcción.

“Entre 2020 y 2024, Estados Unidos experimentó alrededor de 23 desastres al año que causaron al menos mil millones de dólares en daños cada uno”, indicó, muy por encima del promedio de 15 desastres anuales de la década previa.

Bishop también señaló que las tormentas severas casi se duplicaron, pasando de nueve al año entre 2015 y 2019 a más de 14 entre 2020 y 2024. Mientras que el precio de la madera subió más de 300% entre 2020 y 2021, encareciendo el costo de cada reparación.

El lugar donde vives cambia todo en tu seguro de vivienda

Oklahoma tiene el costo promedio de seguro de vivienda más alto del país, con $5,298 dólares al año, seguido de Nebraska ($4,956) y Colorado ($4,310). Hawaii ofrece el más bajo, con $801 dólares anuales.

Entre estados con alta población hispana, Texas ($3,969) está entre los diez más caros, mientras California ($1,413) y Florida ($2,691) se ubican cerca o por debajo del promedio nacional, aunque enfrentan riesgos crecientes en incendios y huracanes.

Según Bishop, “estados como Oklahoma, Nebraska y Colorado experimentan mayores daños por tornados, granizo e incendios forestales”, lo que dispara los siniestros.

Un problema grave para familias que no pueden pagar más

Según ClaimGuide, citado por LendingTree, 1 de cada 10 propietarios ya subió su deducible para reducir su mensualidad, y 1 de cada 5 planea cambiar de aseguradora este año, mientras que otro 1 de cada 5 cancelaría su póliza si no fuera un requisito obligatorio que exige el banco.

“Eso sugiere que las presiones de asequibilidad se están volviendo tan severas que algunos propietarios se preguntan si pueden seguir manteniendo cobertura”, afirmó Bishop. Esto se traduce en que más de 12 millones de hogares, casi 14% del país, ya no tienen seguro de vivienda. Para familias sin ahorros, eso es un riesgo financiero grave para su patrimonio.

¿Qué puedes hacer para conseguir un seguro de vivienda más barato?

Bishop recomendó tres estrategias para la próxima renovación de tu póliza:

Comparar aseguradoras regionales : “suelen tener tarifas más bajas porque entienden los riesgos específicos de tu zona”, indicó Bishop

: “suelen tener tarifas más bajas porque entienden los riesgos específicos de tu zona”, indicó Bishop Invertir en mejoras preventivas para tu hogar : un techo nuevo o ventanas resistentes pueden calificar para obtener descuentos

: un techo nuevo o ventanas resistentes pueden calificar para obtener descuentos Elevar el deducible con cautela: Esta alternativa reduce el pago mensual, pero aumenta el monto que el asegurado debe absorber con su bolsillo en caso de un siniestro

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en el seguro de vivienda en 2026

¿Cuánto ha subido el seguro de vivienda desde 2020?

46.8% acumulado a nivel nacional entre 2020 y 2025.

¿Qué estados subieron más?

Colorado (100.8%), Iowa (96.0%) y Minnesota (88.2%).

¿Cuánto cuesta en promedio hoy?

$2,395 dólares al año, con el costo menor de $801 en Hawaii a $5,298 en Oklahoma, el mayor del país. Nueva York reportó $1,387 dólares y Nueva Jersey, $1,449 dólares al año.

¿Por qué siguen subiendo las primas?

Por el aumento en el número de desastres climáticos, fenómenos más intensos y el encarecimiento de los materiales de construcción.

¿Qué hacer si no puedo pagar la nueva prima?

Comparar aseguradoras regionales, mejorar la vivienda y ajustar el deducible con cautela.

¿Es riesgoso no tener seguro para ahorrar?

Sí, expone a pérdida total del patrimonio ante un desastre.

Conclusión

Si los patrones climáticos actuales continúan, la próxima renovación de póliza podría ser todavía más elevada, sobre todo en estados de alto riesgo. La brecha entre el costo del seguro y lo que las familias pueden pagar seguirá creciendo si no se actúa antes de la próxima temporada de desastres.

Sigue leyendo:

– Los impuestos a la propiedad subieron casi 25%; estos son los estados donde más aumentó el costo de tener casa

– Comprar casa puede costarte $23,686 extra al año: Haz esta cuenta antes de comprar

– Más estadounidenses se atrasan en pagos de casa y auto: el nivel más alto en una década