Jugadora de hockey se hace viral por menospreciar a Messi y la selección argentina: “Nuestra historia es mucho más grande”

Messi y la selección de Argentina han vuelto al radar de la polémica. Victoria Granatto, integrante de la selección de hockey de Argentina, se hizo viral por menospreciar a la estrella del Inter Miami y la albiceleste.

En una entrevista con la cadena ESPN, Granatto aseguró que los logros deportivos de la selección argentina en su disciplina son más importantes que los que ha conseguido la albiceleste.

En agosto, las apodadas ‘Leonas’ fueron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos en la final. En medio de ese contexto, A Granatto le recordaron que Messi felicitó en redes sociales a la selección de hockey.

Sin embargo, su respuesta descolocó a más de uno y ha corrido como la espuma en redes sociales, generando un alud de reacciones adversas y críticas.

“Todo bien con la selección de futbol, pero todo el mundo quería que salude Messi (…) Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada (…) Nuestra historia es mucho más grande que la que tienen (en la selección de futbol)”, opinó.

"Ninguneo a Messi"



Porque una jugadora de Las Leonas menospreció el saludo de Messi. pic.twitter.com/9cZpF54dUd — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026

La selección argentina femenina de hockey es una potencia histórica. En 2026 volvieron a la cima al derrotar a Países Bajos en Amstelveen y conquistar su tercer título mundial, después de las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010.

Todas sus finales ganadas fueron contra Países Bajos. Al igual que la selección de fútbol, ‘Las Leonas’ cuentan con tres estrellas.

Argentina es hoy la segunda selección más ganadora en la historia del Mundial femenino de hockey. El primero es Países Bajos, que suma nueve coronas.

El menosprecio a Messi y la selección de Argentina llega en un contexto complicado para la albiceleste. A finales de julio perdió la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante España.

Tras no poder conseguir su cuarta estrella, Messi anunció recientemente que se retira del combinado nacional tras 21 años.



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