Murió a los 97 años Joe McDonald, exgerente general de New York Mets

Joe McDonald, exgerente general de los New York Mets, falleció el pasado martes a los 97 años. Así lo confirmó la franquicia en un comunicado. La causa de la muerte no ha sido detallada.

En un comunicado, Jay Horwitz, el histórico jefe de prensa y relaciones públicas de los New York Mets, una figura legendaria dentro del béisbol por haber manejado la comunicación del equipo durante casi cuatro décadas, firmó el escrito donde se informaba del fallecimiento de McDonald.

Saddened to hear about the passing of Joe McDonald. A fountain of knowledge and a legendary front office career that included WS rings with the Mets, Cardinals and Red Sox. A treat to see him every spring training for 20+ years. Prayers to my buddy Jody Mac and his family. RIP pic.twitter.com/ulaNFAQZt6 — Sweeny Murti (@SweenyMurti) September 6, 2026

“Extrañaré hablar con mi viejo amigo Joe McDonald, quien fue el gerente general de los Mets de 1975 a 1979. Comencé al año siguiente con el equipo, pero mantuvimos contacto casi mensual a lo largo de los años”, indicó.

“Joe falleció recientemente a los 97 años. Siempre se comunicaba conmigo para saber cómo estaban algunos de sus jugadores como Lee Mazzilli, Doug Flynn, Craig Swan y Joe Torre”, añadió.

“Joe me hizo entrevistas hasta bien entrados sus 90 años. Fue una gran fuente de información. Joe tenía grandes historias cada vez que hablábamos. ¡Qué vida en el béisbol! Que en paz descanse, Joe”, concluyó el escrito.

McDonald comenzó su vida profesional trabajando en Ebbets Field. Posteriormente, se graduó de Fordham y entró a la franquicia de New York Mets en 1965.

Con el equipo de ‘Queens’ estuvo 15 años y fue ascendiendo hasta convertirse en director de operaciones de ligas menores, cargo que ocupó cuando el equipo ganó su primer título en 1969.

En 1974 asumió como gerente general y estuvo involucrado en el intercambio de Tom Seaver en 1977, un movimiento polémico que estuvo marcado por la pelea entre Seaver y el presidente M. Donald Grant.

McDonald dejó los Mets en 1980. Dos años después, tomó las riendas de St. Louis Cardinals como gerente general y ese mismo año ganó su segundo campeonato.

Tres años después, salió de la organización en 1985 para luego trabajar con Detroit Tigers entre 1987 y 1992, siendo gerente general en sus dos últimos años.

Más adelante se dedicó al scouting y sumó cuatro títulos más con Boston Red Sox desde 2004 hasta su retiro en 2019.



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