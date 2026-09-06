Asesinato del tecladista de Camilo Séptimo: así avanza el proceso judicial

El pasado 1 de septiembre se informó sobre el asesinato del tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, junto con su familia: su esposa Paola, que estaba embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, Sofía, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia.

Luego del multihomicidio fueron apresados dos hombres, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Estos hombres enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio de dos o más personas, además de interrupción del embarazo.

¿Cómo avanza el juicio por el asesinato del tecladista de Honas?

Este sábado 5 de septiembre, se les dictó prisión preventiva a los dos hombres mientras continúa el proceso. Enfrentaron nueve horas de audiencia y la decisión fue tomada por una jueza del Estado de México.

Lo que se ha explicado es que Diego Sebastián era socio comercial del músico fallecido. Ambos administraban alrededor de 32 propiedades de renta vacacional, entre ellas casas en Valle de Bravo. Por esa sociedad, Diego tendría las llaves del apartamento donde sucedió el homicidio.

Medios mexicanos también han compartido un posible móvil del asesinato. Se ha informado que el Ministerio Público asegura que Diego Sebastián buscaba una caja fuerte con criptomonedas. También se ha expuesto la posibilidad de que el conflicto fue generado por un préstamo y por cuentas pendientes entre ambos socios.

Por otro lado, el caso ha sido comentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó el crimen de “muy triste” y “lamentable”. Al mismo tiempo, ofreció apoyo federal a las familias de las víctimas. Hay que destacar que durante el ataque sobrevivió el hijo de seis años de la pareja.

La reacción de la banda tras el asesinato

Pocas horas después de que se anunciara la muerte del tecladista, la banda mexicana de indie rock Camilo Séptimo publicó un comunicado en sus redes sociales.

En él, escribieron: “Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”.

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